Pierwsze słowa załamanego Hurkacza po kontuzji. Wiadomo, co mu dolega

Tenis

Hubert Hurkacz nabawił się kontuzji i skreczował w piątym secie meczu Wimbledonu z Janem-Lennardem Struffem. Po spotkaniu Polak zabrał w tej sprawie głos w rozmowie z Tomaszem Lorkiem z Polsatu Sport.

Hubert Hurkacz, polski tenisista, w białej koszulce i z rakietą tenisową na korcie.
fot. Polsat Sport
Hubert Hurkacz poddał się w trakcie meczu Wimbledonu z powodu kontuzji

Hurkacz prowadził już 2:0 w setach i wydawało się, że pewnie zmierzał po awans do kolejnej rundy Wimbledonu. Niestety - nabawił się kontuzji i choć próbował, nie był w stanie kontynuować gry. Poddał się w trakcie piątego seta.

 

- Naciągnąłem mięsień brzucha - przyznał załamany Hurkacz.

 

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Jak dodał polski tenisista, już przeszedł wstępne badania, a kolejne przed nim w najbliższych godzinach.

 

- Już przeszedłem USG. Potrzeba chwili czasu, 24 godzin, żeby zrobić dalsze badania, żeby wszystko się ułożyło - wyznał.

 

Mimo kontuzji, Hurkacz nie ma wątpliwości, że stać go jeszcze na występy na najwyższym poziomie.

 

- Uwielbiam trawę, dobrze mi się na niej gra. To był dla mnie smutny moment, ale na pewno wrócę silny i mocny - zapowiedział.

 

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To kolejna kontuzja Hurkacza na Wimbledonie. Dwa lata temu doznał poważnego urazu, który wykluczył go z gry na wiele miesięcy.

 

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