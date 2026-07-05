Pierwsze słowa załamanego Hurkacza po kontuzji. Wiadomo, co mu dolega
Hubert Hurkacz nabawił się kontuzji i skreczował w piątym secie meczu Wimbledonu z Janem-Lennardem Struffem. Po spotkaniu Polak zabrał w tej sprawie głos w rozmowie z Tomaszem Lorkiem z Polsatu Sport.
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Hubert Hurkacz - Jan-Lennard Struff. Skrót meczu
Hurkacz prowadził już 2:0 w setach i wydawało się, że pewnie zmierzał po awans do kolejnej rundy Wimbledonu. Niestety - nabawił się kontuzji i choć próbował, nie był w stanie kontynuować gry. Poddał się w trakcie piątego seta.
- Naciągnąłem mięsień brzucha - przyznał załamany Hurkacz.
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Jak dodał polski tenisista, już przeszedł wstępne badania, a kolejne przed nim w najbliższych godzinach.
- Już przeszedłem USG. Potrzeba chwili czasu, 24 godzin, żeby zrobić dalsze badania, żeby wszystko się ułożyło - wyznał.
Mimo kontuzji, Hurkacz nie ma wątpliwości, że stać go jeszcze na występy na najwyższym poziomie.
- Uwielbiam trawę, dobrze mi się na niej gra. To był dla mnie smutny moment, ale na pewno wrócę silny i mocny - zapowiedział.
To kolejna kontuzja Hurkacza na Wimbledonie. Dwa lata temu doznał poważnego urazu, który wykluczył go z gry na wiele miesięcy.