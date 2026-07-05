Pierwszy krok do wielkiej siatkówki. Za nami turniej o Puchar KINDER Joy of moving

Od września do czerwca we wszystkich szesnastu województwach naszego kraju toczyły się rozgrywki minisiatkówki w kategorii singli, dwójek, trójek i czwórek dziewcząt i chłopców. Rozgrywki regionalne podzielone były na trzy etapy: Turnieje Miejskie, Eliminacje Wojewódzkie oraz Finały Wojewódzkie. Do Wielkiego Finału KINDER Joy of moving awansowały trzy najlepsze drużyny z każdej kategorii. Teraz nadszedł czas na rozstrzygnięcie w finale centralnym.

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Piątek był pierwszym dniem 32. Wielkiego Finału KINDER Joy of moving, który do niedzieli rozgrywany był w PreZero Arenie Gliwice oraz Nowej Hali Politechniki Gliwickiej. O miejsce na podium walczyło 1536 zawodniczek i zawodników, reprezentujących 384 drużyny z całej Polski. Finalistki i finaliści swoje mecze rozgrywali na specjalnie przygotowanych do tego aż 34 boiskach.

W drugim dniu turnieju pierwsze na boisko wybiegły zawodniczki i zawodnicy drużyn, które zajęły 3. miejsce w fazie grupowej. Natomiast od godziny 12.00 trwały spotkania o prawo gry w ćwierćfinale mistrzostw Polski. Druga część dnia z kolei upłynęła na grze o miejsca 17-32, a na koniec zaplanowano spotkania o miejsca 1-8.

W pierwszym dniu turnieju zmagania młodych adeptów siatkówki obserwowała Klaudia Łyduch – libero reprezentacji Polski, Natalia Kecher – środkowa reprezentacji Polski, Mateusz Nowak – środkowy reprezentacji Polski, Dawid Dulski – atakujący reprezentacji Polski. Podczas drugiego dnia Wielkiego Finału młode siatkarki i siatkarzy wspierała: Natalia Dróżdż – środkowa reprezentacji Polski, Mateusz Nowak – środkowy reprezentacji Polski, Bartosz Fijałek – libero reprezentacji Polski oraz Łukasz Kaczmarek – wicemistrz olimpijski z Paryża 2024.

– Jestem pod ogromnym wrażeniem Wielkiego Finału. Wiele boisk, świetna gra zawodniczek i zawodników. Do tego fantastyczna atmosfera pomiędzy uczestnikami oraz kibicami. Wielkie brawa dla organizatorów, że przygotowali tak świetny turniej dla dzieci, którzy są na początku swojej przygody z siatkówką, a już walczą o medale mistrzostw Polski. Pamiętajcie młodzi adepci, że wszystko zaczyna się od minisiatkówki! – podkreślił Łukasz Kaczmarek, wicemistrz olimpijski.

W niedzielę w PreZero Arenie Gliwice dodatkowo pojawili się: Jakub Szymański – środkowy reprezentacji Polski, Sergiusz Serafin – rozgrywający reprezentacji Polski, Oliwia Sieradzka – atakująca reprezentacji Polski oraz Martyna Czyrniańska – przyjmująca reprezentacji Polski.

– Wspaniale ogląda się ten Wielki Finał. Gdy wchodzi się do PreZero Areny Gliwice, pierwsze, co przychodzi na myśl, to słowo "wow". Świetnie, że tak wiele zawodniczek i zawodników chce grać w siatkówkę. Serce się raduje. Ważne jest również to, że młodzież podejmuje działania w kierunku aktywności sportowej, chcą grać, rozwijać się, nawiązywać nowe znajomości. Do tego na moment zostawia telefony czy komputery w domu. To jest niezwykle ważne – podkreślił Jakub Szymański, środkowy reprezentacji Polski.

Pod ogromnym wrażeniem poziomu sportowego i zaangażowania uczestników 32. Wielkiego Finału KINDER Joy of moving był Sebastian Świderski – prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

– Cieszymy się, że możemy być tutaj w PreZero Arenie Gliwice, gdzie kilka dni temu grała reprezentacja Polski siatkarzy. Od piątku najmłodsi adepci siatkówki mogli walczyć o medale dokładnie w tym samym miejscu, gdzie grali wicemistrzowie olimpijscy. Nas niezwykle cieszy to, że młodzież ma szansę grać w tym samym obiekcie, w którym kilka dni temu część z nich dopingowała "Biało-Czerwonych" czy podawała piłki w trakcie meczów. Ważne, że podczas tego Wielkiego Finału dobrze się bawią, nawiązują znajomości i robią, to co kochają, czyli grają w siatkówkę – powiedział Świderski.

I dodał: – Pragnę również podkreślić, że bardzo nas cieszy, że byłe zawodniczki i zawodnicy pozostają w siatkówce. Prowadzą tutaj swoje drużyny. Możemy powiedzieć, że mamy tutaj prawdziwą sztafetę pokoleń. Do tego chcą rozwijać kolejne pokolenia i pokazują im, jak piękną dyscypliną jest siatkówka.

Wielki Finał rozgrywany był przez trzy dni. Prace nad organizacją trwały znacznie dłużej. Jak przebiegały?

– Prace nad Wielkim Finałem trwają naprawdę długo. W pierwszej kolejności, kilka miesięcy przed docelowym finałem, trwają rozmowy z przedstawicielami danego obiektu, w którym będziemy rozgrywali finał. Następnie musimy przygotować obiekty do gry. Na samo przygotowanie boisk potrzebujemy dwóch dni. Do tego musimy zbudować przestrzeń, tj. Biuro Zawodów, szatnie dla uczestników, przestrzeń dla trenerów i sędziów, strefę, gdzie wydawane są obiady i wiele innych elementów. Należy podkreślić, że w ciągu trzech dni mecze 384 drużyn sędziuje 70 sędziów, w tym sędzia z najwyższej klasy polskich rozgrywek PlusLigi – Mariusz Gadzina. To najlepsze potwierdzenie, że naprawdę wszyscy uwielbiają przyjeżdżać na Wielki Finał KINDER Joy of moving – wyjaśnił Marcin Weiner, dyrektor Wielkiego Finału.

Poziom sportowy całego turnieju stał na bardzo wysokim poziomie. Nie było żadnym zaskoczeniem, że mecze półfinałowe i finałowego 32. Wielkiego Finału KINDER Joy of moving stały na wysokim poziomie. W finale singli dziewcząt GLKS BARYCZ Janków Przygodzki I pokonał UMKS Tuszyn 2:0 (15:9, 15:11), natomiast w spotkaniu o trzecie miejsce UKS Tytan Ostrowy 1 wygrał z MKS Olimp Mińsk Mazowiecki 2:1 (15:8, 12:15, 11:8). W finale singli chłopców IKS Atak Elbląg uległ Aluron CMC Warcie Zawiercie 0:2 (11:15, 10:15), natomiast w małym finale MKS Mieszko Połczyn-Zdrój 1 przegrał z UKS Iskrą Warszawa 0:2 (10:15, 11:15).

W kategorii dwójek dziewcząt w meczu o 3. miejsce UKS SG Kożuchów Glinka Academy 1 pokonał SAS Sejny I 2:0 (15:9, 15:11). W starciu o złoty krążek po przeciwnych stronach siatki stanęły zawodniczki UKS Tytan Ostrowy i UKS Kinder Volleyball Wałbrzych. Po trzech setach równej gry z tytułu mistrza Polski w swojej kategorii cieszyły się siatkarski UKS Tytan Ostrowy 2:1 (13:15, 15:13, 12:10). W dwójkach chłopców po złoty medal sięgnęła drużyna AS ZAKSA Iska Kędzierzyn-Koźle, która wygrała z Akademią Siatkówki Niepołomice 1 2:0 (15:11, 18:16). Z kolei w starciu o brązowy medal SKPS Dunajec Nowy Sącz uległ JKS SMS Jastrzębie 1:2 (8:15, 22:20, 8:11).

W kategorii trójek dziewcząt w meczu po złoty medal sięgnął zespół MUKS Dargfil z Tomaszowa Mazowieckiego, który pokonał KS Volley Poznań 2:1 (6:15, 15:8, 11:3). Natomiast w starciu o 3. lokatę UKS Tytan Ostrowy pokonał UKS Źródełko Katowice 2:0 (18:16, 20:18). W trójkach chłopców w walce o tytuł mistrza Polski SP3 Tęcza Krosno Odrzańskie I uległ KS AZS UWM w Olsztynie I 1:2 (11:15, 15:6, 12:14). W meczu o brązowy krążek z kolei ENEA Energetyk Poznań I musiał uznać wyższość klubu Leonard Mirzec 2 0:2 (11:15, 13:15).

W kategorii czwórek dziewcząt MKS Dwójka Zawiercie sięgnęła po tytuł mistrza Polski pokonując UKS VARSOVIA Warszawa 2:0 (15:11, 15:13). W meczu o 3. miejsce UKS Dębina Nieporęt po zaciętym spotkaniu przegrał z KS Gdyńska Akademia Siatkówki 1:2 (15:11, 6:15, 9:11). Wśród chłopców najlepszy okazał się zespół UKS SMS Joker Piła, który pokonał tie-breaku od UKS Volley Brzesko. W meczu o miejsce na najniższym stopniu podium spotkały się z kolei dwie warszawskie drużyny: UMKS MOS Wola Warszawa i KS Saska Warszawa. Po dwóch równych setach ze zwycięstwa cieszyli się siatkarze z Woli 2:0 (18:16, 15:10).

WSZYSTKIE WYNIKI TURNIEJU DOSTĘPNE POD TYM LINKIEM.

Informacja prasowa