Polka gra dalej w Wimbledonie! Niesamowite emocje w ostatnim secie
Katarzyna Piter i Anna Siskova oraz Jesika Maleckova i Miriam Skoch zmierzyły się w drugiej rundzie deblowego turnieju Wimbledonu. Górą okazał się polsko-czeski duet, triumfując w trzech setach.
Piter oraz Siskova świetnie rozpoczęły zmagania w deblowym turnieju Wimbledonu. Polsko-czeski duet pokonał w pierwszym meczu Katie Boulter oraz Heather Watson 6:4, 6:7 (10), 6:3.
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Ich kolejnymi rywalkami były w niedzielę Maleckova oraz Skoch. Początek był wyrównany. W trzecim gemie pierwszą szansę na przełamanie miały Piter i Siskova, ale nie udało się tego wykorzystać. Po chwili był już remis 2:2.
W następnym gemie znów pojawiła się szansa na wygranie gema przy podaniu rywalek. Choć za pierwszym razem Czeszki się obroniły, to kilka minut później doszło do pierwszego przełamania. Na tym polsko-czeski debel nie poprzestał i po zwycięstwie do zera zbudował sobie dwa gemy przewagi.
Do końca seta nie popełnił już błędu, utrzymał podanie i wyszedł na prowadzenie w setach. Pierwsza odsłona zakończyła się wynikiem 6:4.
Druga partia to przewaga czeskiego duetu. Maleckova i Skoch doprowadziły do remisu w całym meczu, triumfując 6:3.
W decydującym secie zaczęło się od przełamania na korzyść Czeszek. Niedługo potem Piter i Siskova odrobiły straty i doprowadziły do remisu 3:3, zaraz potem wychodząc na prowadzenie 4:3.
Ostatecznie o losach spotkania zadecydował tie-break w ostatnim secie. W tym lepszy był duet Piter/Siskova, wygrywając 10:7 i 2:1 w całym meczu.
O ćwierćfinał Piter i Siskova powalczą z triumfatorkami meczu Fossa Huergo/Korpatsch - Noskova/Sramkova.
Piter jest ostatnią polską przedstawicielką w grze podwójnej.
35-letnia Poznanianka pierwszy raz wygrała w Wielkim Szlemie dwa spotkania.
Katarzyna Piter/Anna Siskova - Jesika Maleckova/Miriam Skoch 6:4, 3:6, 7:6Przejdź na Polsatsport.pl