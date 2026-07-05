Polka gra dalej w Wimbledonie! Niesamowite emocje w ostatnim secie

Piter oraz Siskova świetnie rozpoczęły zmagania w deblowym turnieju Wimbledonu. Polsko-czeski duet pokonał w pierwszym meczu Katie Boulter oraz Heather Watson 6:4, 6:7 (10), 6:3.

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Ich kolejnymi rywalkami były w niedzielę Maleckova oraz Skoch. Początek był wyrównany. W trzecim gemie pierwszą szansę na przełamanie miały Piter i Siskova, ale nie udało się tego wykorzystać. Po chwili był już remis 2:2.

W następnym gemie znów pojawiła się szansa na wygranie gema przy podaniu rywalek. Choć za pierwszym razem Czeszki się obroniły, to kilka minut później doszło do pierwszego przełamania. Na tym polsko-czeski debel nie poprzestał i po zwycięstwie do zera zbudował sobie dwa gemy przewagi.

Do końca seta nie popełnił już błędu, utrzymał podanie i wyszedł na prowadzenie w setach. Pierwsza odsłona zakończyła się wynikiem 6:4.

Druga partia to przewaga czeskiego duetu. Maleckova i Skoch doprowadziły do remisu w całym meczu, triumfując 6:3.



W decydującym secie zaczęło się od przełamania na korzyść Czeszek. Niedługo potem Piter i Siskova odrobiły straty i doprowadziły do remisu 3:3, zaraz potem wychodząc na prowadzenie 4:3.

Ostatecznie o losach spotkania zadecydował tie-break w ostatnim secie. W tym lepszy był duet Piter/Siskova, wygrywając 10:7 i 2:1 w całym meczu.

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O ćwierćfinał Piter i Siskova powalczą z triumfatorkami meczu Fossa Huergo/Korpatsch - Noskova/Sramkova.

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35-letnia Poznanianka pierwszy raz wygrała w Wielkim Szlemie dwa spotkania.

Katarzyna Piter/Anna Siskova - Jesika Maleckova/Miriam Skoch 6:4, 3:6, 7:6

Polsat Sport