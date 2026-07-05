Polak z kolejnym zwycięstwem! Pewnym krokiem zmierza po obronę tytułu

Moto

Milan Pawelec (Team AGR) z kolejnym zwycięstwem w mistrzostwach Europy Moto2. Polak wygrał niedzielny wyścig na hiszpańskim torze w Jerez de la Frontera.

Motocyklista w kasku i kombinezonie wyścigowym jedzie na czerwonym motocyklu Suzuki z numerem 44.
fot. Polsat Sport
Milan Pawelec (Team AGR) z kolejnym zwycięstwem w mistrzostwach Europy Moto2

Pochodzący z Nowego Tomyśla 19-latek rozpoczął obronę mistrzowskiego tytułu i swój drugi sezon w kategorii Moto2 od trzech finiszów na podium, w tym dwóch zwycięstw, podczas pierwszych czterech wyścigów. 

 

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Tydzień po zwycięstwie w portugalskim Estorilu podopieczny ORLEN Teamu został zaproszony do startu w mistrzostwach świata Moto2, w których zastąpił kontuzjowanego Hiszpana Alonso Lopeza w barwach włoskiego zespołu Gresini Racing.

 

Po wyścigach w czeskim Brnie i holenderskim Assen, młody Polak wrócił do rywalizacji w mistrzostwach Europy Moto2 razem z hiszpańską ekipą AGR.

 

Pawelec po bardzo emocjonującym wyścigu okazał się najlepszy podczas niedzielnej rywalizacji na hiszpańskim torze w Jerez de la Frontera. Tym samym Polak został liderem klasyfikacji generalnej w sezonie 2026. 

Polsat Sport, Informacja prasowa
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MILAN PAWELECMOTOMOTOGP
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