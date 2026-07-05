Problemy Polaków we Włoszech. Zakończyli na 10. miejscu

Rajd Rzymu rozpoczął się dobrze dla załogi Marczyk/ Gospodarczyk. Polacy wykręcili znakomity trzeci czas na otwierającym imprezę superoesie pod słynnym Koloseum. Niestety, sobotniego poranka pojawiły się problemy techniczne z interkomem i Miko miał problem z tym, aby usłyszeć opis dyktowany przez Szymona. To kwestia, która doskwierała załodze ORLEN Team przez większą część rajdu. Pojawiły się też inne kłopoty, które w tak mocno obsadzonym Rajdzie Rzymu uniemożliwiały walkę o wyższe pozycje.

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Polacy nie byli w stanie odblokować pełni swojego potencjału. Choć zdarzały się dobre odcinki w ich wykonaniu, jak chociażby zakończony na podium Colle di Tora - Poggio Moiano, były też próby, na których brakowało lepszego tempa. Ostatecznie Marczyk i Gospodarczyk ukończyli Rajd Rzymu na 10. miejscu w klasyfikacji generalnej. W tym momencie załoga ORLEN Team w pełni skupia się już na kolejnej rundzie sezonu FIA ERC.

- Kończymy Rajd Rzymu na 10. miejscu. Biorąc pod uwagę to, że przed rokiem zajęliśmy tutaj miejsce na podium i wygraliśmy Power Stage, jest to wynik zdecydowanie poniżej naszych oczekiwań. Mam wrażenie, że kiedy chciałem jechać szybciej, przegrzewałem opony i gubiłem odpowiednią linię przejazdu. Są elementy, z których nie jestem zadowolony i będziemy musieli nad tym popracować. Musimy zresetować głowę i przygotować się do 82. Rajdu Polski – jak zawsze, damy tam z siebie wszystko – zakończył Miko Marczyk.

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- To był dla nas bardzo trudny weekend. Mieliśmy wiele problemów, m.in. natury technicznej. Nie na wszystko mieliśmy wpływ. Od samego początku rajdu pojawiły się kłopoty z interkomem. Zmieniliśmy w samochodzie niemal wszystko i problemu tak naprawdę nie udało się w pełni rozwiązać – nie mamy pojęcia o co chodzi. Dzisiaj mieliśmy nieco bardziej "włoskie" odcinki i pojawiły się nieco lepsze czasy, natomiast nie wszystko w ten weekend zagrało tak, jak byśmy sobie tego życzyli – powiedział na mecie Szymon Gospodarczyk.

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Kolejną rundą sezonu Rajdowych Mistrzostw Europy będzie 82. Rajd Polski. Impreza ta przeniosła się z Mazur na Śląsk a jej nową bazą będą Katowice. Rywalizacja odbędzie się w dniach 24-26 lipca.

Informacja prasowa Qwinners