Rekord Polski! Świetny wynik Polki podczas mityngu Diamentowej Ligi

Kazimierska do końca wytrzymała mocne tempo biegu, uzyskując najlepszy w tym roku czas w Europie. 24-latka wyraźnie poprawiła dotychczasowy rekord kraju na tym dystansie - 4.19,58 Angeliki Cichockiej sprzed dziewięciu lat. Do Kazimierskiej należy też halowy rekord Polski na tym dystansie - 4.21,36.

Amerykanka Nikki Hiltz na 1 milę w Eugene triumfowała najlepszym w tym roku wynikiem na świecie - 4.17,49. Za nią uplasowały się Kenijki Dorcus Ewoi - 4.17,62 i trzykrotna mistrzyni olimpijska Faith Kipyegon - 4.17,80.

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Wśród mężczyzn najlepszy na dystansie 1609 m był Australijczyk Cameron Myers, który poprawił rekord Oceanii na 3.46,06. Nieco wolniejsi byli reprezentanci USA: Yared Nuguse i Ethan Strand, którzy też zeszli poniżej 3.47.

Włodarczyk uzyskała swój najlepszy wynik w sezonie - 73,20. Mimo to pokonało ją sześć zawodniczek. Wygrała Chinka Jiale Zhang, która poprawiła rekord życiowy na 77,94. Drugie miejsce zajęła Kanadyjka Camryn Rogers - 77,81, a trzecia była Amerykanka DeAnna Price - 76,95.

Bukowiecki w jedynej mierzonej próbie pchnął kulą 20,13. Włoch Leonardo Fabbri zwyciężył najlepszym wynikiem sezonu - 22,74. Drugie miejsce zajął Jamajczyk Rajindra Campbell - 22,16. Pozostali zawodnicy nie przekroczyli 22 metrów.

Litwin Mykolas Alekna wygrał konkurs rzutu dyskiem. Rekordzista świata w najlepszej próbie uzyskał wynik 71,06 i jako jedyny przekroczył 70 metrów. Drugi Słoweniec Kristjan Ceh rzucił 69,94.

Amerykanin Britt Jamal czasem 12,86 ustanowił rekord mityngu w biegu na 110 m przez płotki. Jego rodak, rekordzista świata Ja'Kobe Tharp był wolniejszy o 0,05 s. Trzeci był Jamajczyk Demario Prince - 13,01.

Tara Davis-Woodhall z USA wygrała konkurs skoku w dal wynikiem 7,13. Larissa Iapichino poprawiła rekord Włoch na 7,12. Granicę siedmiu metrów przekroczyła także Amerykanka Monae Nichols - 7,05.

Cztery sprinterki złamały barierę 11 sekund w biegu na 100 m: Melissa Jefferson-Wooden (10,78) i Sha'Carri Richardson (10,79) z USA oraz Adaejah Hodge z Brytyjskich Wysp Dziewiczych (10,80) i Jamajka Jonielle Smith (10,89).

Mistrzyni olimpijska Keely Hodgkinson czasem 1.56,73 była druga w biegu na 800 m. Brytyjkę na ostatniej prostej wyprzedziła Kenijka Lilian Odira - 1.56,19.

W biegu na 400 m startowali głównie Amerykanie, ale czasem 44,00 wygrał Busang Kebinatshipi. Za reprezentantem Botswany uplasowali się Amerykanie Rai Benjamin - 44,11 i Chris Bailey - 44,58.

Dwóch sprinterów zeszło poniżej 20 sekund w biegu na 200 m. Amerykanin Tate Taylor (19,75) wyprzedził mistrza olimpijskiego Letsile Tebogo z Botswany (19,93).

Kolejny mityng Diamentowej Ligi odbędzie się w piątek w Monako.

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PAP