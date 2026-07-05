Ronaldo, Messi, Mbappe. Forbes ujawnił finansową elitę mundialu

Pod uwagę wzięto zarówno pensje i premie klubowe, jak i wpływy z reklam, licencji oraz biznesów. Jak wyjaśnia Forbes, zestawienie najlepiej opłacanych piłkarzy na Mistrzostwach Świata 2026 dotyczy zarobków z ostatnich 12 miesięcy. Wszystkie kwoty podano w dolarach, po przeliczeniu według majowego kursu i zaokrągleniu do pełnego miliona.



Ronaldo bezkonkurencyjny na szczycie



41-letni Portugalczyk od czterech lat pozostaje najlepiej zarabiającym piłkarzem i jednym z najbogatszych sportowców świata. W ujęciu rocznym Forbes wycenia jego dochody na 300 mln dolarów, z czego większość pochodzi z kontraktu z saudyjskim Al-Nassr. To zarazem jedyny aktywny zawodnik, którego łączne zarobki w trakcie całej kariery przekroczyły 2 mld dolarów, a swój majątek netto Forbes szacuje obecnie na 1,2 mld dolarów.

Dla Ronaldo to już szósty mundial w karierze, rekord, który dzieli z Messim i Meksykaninem Guillermo Ochoą. Na obecnym turnieju Portugalczyk został też pierwszym w historii piłkarzem, który zdobył bramki na sześciu mistrzostwach świata.



Messi i Mbappe tuż za nim



Messi, podobnie jak Ronaldo, gra na szóstym mundialu i (jak jego wieloletni rywal) niedawno dołączył do grona piłkarzy-miliarderów; jego majątek netto Forbes szacuje na 1,1 mld dolarów. Jak wylicza magazyn, w ostatnim roku 38-letni Argentyńczyk zarobił 140 mln dolarów, a kwota ta dzieli się dokładnie po równo: 70 mln na boisku i 70 mln poza nim, m.in. z umów z Adidasem czy Michelobem Ultra.

Trzeci w zestawieniu Mbappe występuje na swoim trzecim mundialu. Reprezentant Francji wie, czym jest tu sukces i rozczarowanie. W 2018 roku sięgnął po tytuł jako 19-latek, a cztery lata później przegrał finał właśnie z Messim. Choć zagrał w trzech mundialach mniej niż Argentyńczyk, dzieli go od niego zaledwie jedna bramka w klasyfikacji strzelców MŚ. 27-letni napastnik to dziś jeden z liderów Realu Madryt i najlepszy strzelec ostatniej edycji Ligi Mistrzów. Według Forbesa w ostatnim roku zarobił 95 mln dolarów, z czego około 25 mln poza boiskiem.



Najlepiej opłacani piłkarze mundialu wg. Forbesa:



1. Cristiano Ronaldo (Portugalia) - 300 mln dol.

2. Lionel Messi (Argentyna) - 140 mln dol.

3. Kylian Mbappe (Francja) - 95 mln dol.

4. Erling Haaland (Norwegia) - 80 mln dol.

5. Vinícius Junior (Brazylia) - 60 mln dol.

6. Mohamed Salah (Egipt) - 55 mln dol.

7. Sadio Mané (Senegal) - 54 mln dol.

8. Jude Bellingham (Anglia) - 44 mln dol.

9. Lamine Yamal (Hiszpania) - 43 mln dol.

10. Harry Kane (Anglia) - 41 mln dol.

11. Neymar (Brazylia) - 38 mln dol.

Cała jedenastka zarobiła w ostatnich 12 miesiącach łącznie około 950 mln dolarów.

Nie ulega wątpliwości, że dla części gwiazd to wyjątkowy turniej. Haaland zagra na pierwszym mundialu w karierze. Norwegia wróciła na imprezę po wieloletniej przerwie. Z kolei 18-letni Lamine Yamal jest najmłodszym zawodnikiem w zestawieniu, a Salah przyjechał na turniej już po odejściu z Liverpoolu. Mistrzostwa świata 2026, rozgrywane w USA, Kanadzie i Meksyku, wkroczyły w fazę pucharową.

Polsat Sport