Aryna Sabalenka odpadła z Wimbledonu!
Aryna Sabalenka odpadła z Wimbledonu! Liderka rankingu WTA w niedzielnym meczu przegrała z Naomi Osaką i na etapie 1/8 finału zakończyła zmagania w tegorocznej edycji wielkoszlemowej imprezy.
Aryna Sabalenka - Naomi Osaka. Skrót meczu
Naomi Osaka wskazała na Tomasza Wiktorowskiego. "To ten wielki Polak"
W pierwszej partii górą była Osaka, pewnie triumfując 6:2. Drugi set był znacznie bardziej wyrównany i rozstrzygnął się w tie-breaku. W tym również lepsza była podopieczna Tomasza Wiktorowskiego, wygrywając 7:2 i sensacyjnie eliminując Sabalenkę z turnieju.
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- To ten wielki Polak - wskazała na trenera Wiktorowskiego Osaka, pytana o to, skąd wzięła się jej doskonała postawa na kortach trawiastych.
Mimo odpadnięcia z Wimbledonu, Sabalenka pozostanie liderką rankingu WTA.
Najlepszy wynik Sabalenki w Wimbledonie to półfinał - 2021, 2023 i 2025.
Kolejną rywalką Japonki będzie Czeszka Karolina Muchova.
Osaka to triumfatorka Australian Open (2019, 2021) i US Open (2018, 2020). W 2019 roku była liderką rankingu WTA.
Aktualny występ w Wimbledonie jest jej najlepszym w karierze, jeśli chodzi o starty w tej wielkoszlemowej imprezie.
Aryna Sabalenka - Naomi Osaka 2:6, 6:7Przejdź na Polsatsport.pl