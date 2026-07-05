Aryna Sabalenka odpadła z Wimbledonu!

W pierwszej partii górą była Osaka, pewnie triumfując 6:2. Drugi set był znacznie bardziej wyrównany i rozstrzygnął się w tie-breaku. W tym również lepsza była podopieczna Tomasza Wiktorowskiego, wygrywając 7:2 i sensacyjnie eliminując Sabalenkę z turnieju.

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- To ten wielki Polak - wskazała na trenera Wiktorowskiego Osaka, pytana o to, skąd wzięła się jej doskonała postawa na kortach trawiastych.

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Mimo odpadnięcia z Wimbledonu, Sabalenka pozostanie liderką rankingu WTA.

Najlepszy wynik Sabalenki w Wimbledonie to półfinał - 2021, 2023 i 2025.

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Kolejną rywalką Japonki będzie Czeszka Karolina Muchova.

Osaka to triumfatorka Australian Open (2019, 2021) i US Open (2018, 2020). W 2019 roku była liderką rankingu WTA.

Aktualny występ w Wimbledonie jest jej najlepszym w karierze, jeśli chodzi o starty w tej wielkoszlemowej imprezie.

Aryna Sabalenka - Naomi Osaka 2:6, 6:7

BS, Polsat Sport