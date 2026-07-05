Sceny po meczu Sabalenka - Osaka! Polak w centrum zamieszania (WIDEO)

Tenis

Naomi Osaka wygrała z Aryną Sabalenką w czwartej rundzie Wimbledonu. Japonka po raz pierwszy w karierze zagra w ćwierćfinale londyńskiego turnieju wielkoszlemowego. Po meczu zwyciężczyni została zapytała o przyczynę swojego sukcesu. Wskazała na Polaka!

Portret tenisistki Naomi Osaki z rakietą w ręku, z ręką przy twarzy.
fot. AFP
Naomi Osaka to czterokrotna zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych

Osaka to czterokrotna zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych, jednak czynu tego nigdy nie dokonała na kortach trawiastych. Po dwa razy triumfowała w US Open (2018, 2020) i Australian Open (2019, 2021). 

 

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Ćwierćfinał jest najlepszym osiągnięciem w historii udziałów Japonki w Wimbledonie. Po zwycięstwie nad Sabalenką 28-latka została zapytana o przyczynę znaczącej poprawy swojej gry na trawie. Odpowiedź nie pozostawiała złudzeń!

 

- To ten wielki Polak! - zaczęła, wskazując na siedzącego w swoim boksie trenera Tomasza Wiktorowskiego. - Cały team jest niesamowity, najlepszy, jaki miałam - dodała, dziękując po kolei członkom swojego zespołu.

 

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Przypomnijmy, że Wiktorowski jest szkoleniowcem Osaki od lipca 2025 roku. W przeszłości z powodzeniem trenował dwie najlepsze polskie singlistki w historii - Agnieszkę Radwańską oraz Igę Świątek. Z tą pierwszą dotarł do finału Wimbledonu (2012) oraz wygrał WTA Finals (2015). Z tą drugą świętował triumf na US Open (2022), WTA Finals (2023) oraz trzykrotnie na Roland Garros (2022-2024).

 

O półfinał Wimbledonu Osaka zagra z Karoliną Muchovą. 

 

Transmisje meczów Wimbledonu można oglądać na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

KP, Polsat Sport
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NAOMI OSAKATENISTOMASZ WIKTOROWSKIWIMBLEDON
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