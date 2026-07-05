Sceny po meczu Sabalenka - Osaka! Polak w centrum zamieszania (WIDEO)

Osaka to czterokrotna zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych, jednak czynu tego nigdy nie dokonała na kortach trawiastych. Po dwa razy triumfowała w US Open (2018, 2020) i Australian Open (2019, 2021).

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Ćwierćfinał jest najlepszym osiągnięciem w historii udziałów Japonki w Wimbledonie. Po zwycięstwie nad Sabalenką 28-latka została zapytana o przyczynę znaczącej poprawy swojej gry na trawie. Odpowiedź nie pozostawiała złudzeń!

- To ten wielki Polak! - zaczęła, wskazując na siedzącego w swoim boksie trenera Tomasza Wiktorowskiego. - Cały team jest niesamowity, najlepszy, jaki miałam - dodała, dziękując po kolei członkom swojego zespołu.

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Przypomnijmy, że Wiktorowski jest szkoleniowcem Osaki od lipca 2025 roku. W przeszłości z powodzeniem trenował dwie najlepsze polskie singlistki w historii - Agnieszkę Radwańską oraz Igę Świątek. Z tą pierwszą dotarł do finału Wimbledonu (2012) oraz wygrał WTA Finals (2015). Z tą drugą świętował triumf na US Open (2022), WTA Finals (2023) oraz trzykrotnie na Roland Garros (2022-2024).

O półfinał Wimbledonu Osaka zagra z Karoliną Muchovą.

Transmisje meczów Wimbledonu można oglądać na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

KP, Polsat Sport