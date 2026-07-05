Selekcjoner rozstał się z kadrą! Wystarczyły dwa mecze na mundialu

"Moja przygoda dobiega końca" - napisał 57-letni Francuz na Instagramie.

ZOBACZ TAKŻE: Mbappe dogonił Messiego! Francja drugim ćwierćfinalistą MŚ

"Chciałbym szczerze podziękować Tunezyjskiej Federacji Piłkarskiej za umożliwienie mi udziału w mistrzostwach świata 2026. To był zaszczyt pracować z tą drużyną i przeżyć ten wyjątkowy turniej" - dodał.

16 czerwca Renard zastąpił na stanowisku swojego rodaka Lamouchiego, który został zwolniony po wysokiej porażce 1:5 ze Szwecją w Monterrey w pierwszej kolejce grupy F. Szkoleniowiec nie zdołał jednak zdobyć nawet punktu - przegrał z Japonią 0:4 i z Holandią 1:3.

Mający polskie korzenie Renard to jeden z najbardziej utytułowanych trenerów w historii afrykańskiego futbolu. Prowadził m.in. Zambię, Angolę, Wybrzeże Kości Słoniowej, Maroko, a w latach 2019-23 i od 2024 do kwietnia tego roku Arabię Saudyjską.

Dwukrotnie triumfował w Pucharze Narodów Afryki - w 2012 roku z Zambią i trzy lata później z Wybrzeżem Kości Słoniowej.

Natomiast Lamouchi nie był pierwszym szkoleniowcem w historii, który rozstał się z federacją w trakcie mistrzostw świata. Henryk Kasperczak, również z Tunezją, został zwolniony w 1998 roku po dwóch porażkach w fazie grupowej.

HP, PAP