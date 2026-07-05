Walczył o życie w restauracji! "Cienka granica między kolacją a tragedią"

„Kolejna wizyta w szpitalu. Więcej adrenaliny, strachu, leków. Znów moje życie wisiało na włosku” – napisał w internecie Montano i opublikował zdjęcie z założoną maską tlenową.

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Jak tłumaczył, ma alergię na kazeinę, czyli białko pochodzenia zwierzęcego.

„To nie kaprys, nie moda żywieniowa, nie nietolerancja. To potencjalnie śmiertelna alergia” - podkreślił i poinformował, że w trakcie wizyty w restauracji w Rzymie jasno to zakomunikował obsłudze, a później musiał walczyć o życie.

„Kiedy ktoś informuje personel o swojej alergii, to nie prosi o przysługę, ale oddaje swoje życie w ręce tych, którzy przygotowują i serwują danie. Za każdym razem, gdy ktoś bagatelizuje sytuację, reaguje obojętnie lub nie przestrzega procedur, naraża ludzkie życie” – dodał indywidualny mistrz olimpijski z Aten.

Jak podsumował, tym razem udało mu się na czas dotrzeć do szpitala, ale następnym razem - on albo ktoś inny - może nie zdążyć, a między „kolacją a tragedią bywa cienka granica”.

12-krotny medalista szermierczych mistrzostw świata i 11-krotny mistrzostw Europy podziękował personelowi szpitala Santo Spirito, a także „odważnemu kierowcy”, który go tam zawiózł.

MS, PAP