Niebezpieczeństwo wokół Kyliana Mbappe! "Poprosiłem dwóch największych..."

„Trójkolorowi” byli zdecydowanymi faworytami rozgrywanego w upale meczu w Filadelfii, ale ostatecznie wygrali skromnie, dzięki bramce Mbappe w 70. minucie z rzutu karnego.

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Spotkanie nie mogło się podobać kibicom. W drugiej połowie było sporo przerw w grze, Paragwajczycy dość często faulowali, choć sędzia nie pokazywał im żółtych kartek.

Trener Deschamps przyznał po meczu, że polecił kolegom Mbappe osłaniać kapitana reprezentacji Francji w końcówce zawodów.

- Poprosiłem dwóch największych chłopaków, żeby pod koniec stanęli wokół Kyliana, bo rywale zamierzali go „ściąć” – powiedział selekcjoner.

- Nie było łatwo. Oni stosowali wszystkie możliwe sztuczki. To nie jest futbol, ??który przyciąga ludzi na stadion, ale dobrze bronili. Zawsze trudno jest grać z takimi południowoamerykańskimi drużynami- dodał.

A później zaznaczył: - Nie chcę krytykować Paragwaju. Każda drużyna gra tak, jak chce.

Francuzi dominowali w posiadaniu piłki, lecz przez długi czas mieli kłopoty z głęboką, zaciętą obroną przeciwników, zanim Mbappe wykorzystał rzut karny po faulu na Desire Doue.

Strzelec jedynego gola powiedział, że jego drużyna spodziewała się fizycznej konfrontacji i pokazała, iż potrafi ją przyjąć na warunkach Paragwaju.

- Wiedzieliśmy, jaki mecz nas czeka. Jeśli będziemy musieli ubrudzić sobie ręce, damy radę. Potrafimy grać brzydką piłkę. Oni myśleli, że przyjdziemy w smokingach, ale byliśmy gotowi - podkreślił Mbappe.

- Nawet w takim meczu byliśmy od nich lepsi. To jest ich futbol – nie ma dobrego ani złego sposobu na grę. Próbowali dobrać się do nas w ten sposób, ale zwyciężyliśmy - dodał.

Tymczasem bramkarz reprezentacji Paragwaju Orlando Gill uważa, że jego zespół nie ma się czego wstydzić po tym turnieju.

- Wyjeżdżamy z podniesionymi głowami. Paragwaj dał z siebie wszystko na boisku – powiedział golkiper, który w ostatnich minutach obronił dwa groźne strzały Mbappe.

Zdaniem Gilla, gdyby sędzia nie podyktował rzutu karnego, mogłoby dojść do dogrywki, ponieważ Paragwajczykom udawało się „całkiem dobrze utrzymywać wynik”.

Bramkarz nie zgodził się z tezą, że reprezentacja Paragwaju grała zbyt brutalnie.

- Taka jest piłka nożna. Jeśli nie są do tego przyzwyczajeni, co można zrobić? Paragwaj to twarda drużyna, od początku staraliśmy się pokazać to na boisku - stwierdził.

W ćwierćfinale zaplanowanym na 9 lipca rywalem Francji będzie Maroko, które pokonało Kanadę 3:0.

MS, PAP