Zrobił to 1 września 2021 roku przy okazji meczu eliminacji mistrzostw świata z Holandią w Oslo, zakończonego wynikiem 1:1. Na trybunie honorowej zasiedli monarcha i jego gość, król Holandii Wilhelm-Alexander, przebywający w tym czasie w Norwegii z oficjalną wizytą.

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Po spotkaniu, podczas galowej kolacji w Pałacu Królewskim w Oslo, podziękował gospodarzowi za ciepłe i przyjazne zachowanie norweskiej publiczności, która co chwilę krzyczała „Holland”, co wywołało rozbawienie gospodarza i obecnych mediów.

Harald V wyjaśnił mu, że nastąpiło językowe nieporozumienie.

- Nasza publiczność wcale nie dopingowała piłkarzy Waszej Wysokości, a wręcz odwrotnie - skandowała „Holand”, czyli nazwisko naszego najlepszego piłkarza Erlinga Haalanda, gdyż w języku norweskim dwie samogłoski „a” jedna po drugiej wymawia się jak „o”. Wasz kraj to z kolei u nas Nederland, a nie Holland - wyjaśnił Harald V.

Podobna zasada obowiązuje również w językach duńskim i szwedzkim, które, podobnie jak norweski, posiadają literę „a” z kółkiem, co jest równoważne w wymowie z podwójnym „a”. W ten sposób ojciec Erlinga, Alf-Inge ma nazwisko z jednym „a”, ale z kółkiem i jest to identyczna wymowa.

Na plecach koszulki piłkarza widnieje „Braut Haaland” - pierwsza część to panieńskie nazwisko jego matki Gry Marity Braut, a druga - nazwisko ojca.

MS, PAP