To nie był dobry dzień Polek. Bolesna porażka na ME

Siatkówka

Reprezentacja Polski siatkarek przegrała z Włoszkami 0:3 w mistrzostwach Europy U-18. Dzień wcześniej Biało-Czerwone uległy w trzech setach Turczynkom. W kolejnym meczu zmierzą się z Czeszkami.

Siatkarki reprezentacji Polski U18 w ciemnozielonych strojach, stojące w kółku w przerwie meczu.
fot. CEV
Polskie siatkarki rywalizują w mistrzostwach Europy U18

Początek spotkania ułożył się wyjątkowo nie po myśli Polek. Włoszki błyskawicznie wypracowały sobie przewagę, którą z czasem jeszcze powiększyły. Pierwszą partię wygrały 25:16. Wydawało się, że w drugiej Biało-Czerwone zaczęły grać lepiej i doprowadzą do remisu. Tak się jednak nie stało. Od wyniku 18:18 rywalki znów zaczęły dominować i po niecałej godzinie gry wygrywały 2:0. 

 

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Trzecia odsłona była kropką nad "i" w wykonaniu Włoszek. I choć początkowo ich gra nie była już tak porażająco skuteczna jak w pierwszym secie, z czasem znów się rozegrały. To wystarczyło, by poradzić sobie z nienajlepiej dysponowanymi tego dnia Polkami. Siatkarki z Półwyspu Apenińskiego wygrały 25:12 i całe spotkanie 3:0.

 

W kolejnym meczu polskie siatkarki zmierzą się z Czeszkami (6 lipca). Później czekają je starcia z Belgijkami (8 lipca) i Islandkami (9 lipca). 

 

Mistrzostwa Europy U18 siatkarek są rozgrywane w dniach 1-12 lipca. Gospodarzami turnieju są Litwa i Łotwa. O medale rywalizuje 16 reprezentacji, które podzielono na dwie grupy po osiem zespołów w każdej. Po dwie najlepsze drużyny w tabeli obu grup awansują do półfinałów.

 

Polska - Włochy 0:3 (16:25, 19:25, 12:25)

KP, Polsat Sport
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ME KOBIETREPREZENTACJA KOBIETSIATKÓWKA
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