UFC 329 z udziałem Conora McGregora. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Conor McGregor to bez wątpienia największa gwiazda mieszanych sportów walki. Po raz ostatni był widziany w klatce w lipcu 2021 roku, kiedy przegrał z Dustinem Poirierem. Była to dla niego druga porażka z rzędu w starciach z Amerykaninem. Najpierw został znokautowany w drugiej rundzie, a w starciu wieńczącym trylogię złamał nogę i sędzia był zmuszony przerwać walkę.

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37-latek miał wrócić do rywalizacji dwa lata temu, ale kontuzja wyeliminowała go z pojedynku z Michaelem Chandlerem. Ostatecznie wejdzie do klatki po 1827 dniach przerwy.

Jego rywalem będzie Max Holloway. Będzie to wielki rewanż za konfrontację z 2013 roku, kiedy Irlandczyk wypunktował rywala. Amerykanin wygrał później trzynaście walk z rzędu i został mistrzem wagi piórkowej. Ostatni raz zawalczył w marcu, kiedy przegrał z Charlesem Oliveirą.

Ponadto na gali UFC 329 zobaczymy pojedynek na szczycie wagi lekkiej pomiędzy Benoitem Saint Denisem a Paddym Pimblettem. Nie można wykluczyć, że z którymś z nich w kolejnym boju zmierzy się Mateusz Gamrot.

Do klatki wejdą również m.in. Cody Sandhagen, Robert Whittaker czy Cody Garbrandt.

Gdzie obejrzeć galę UFC 329 z udziałem Conora McGregora?

Transmisja karty głównej gali UFC 329 w nocy z soboty (11 lipca) na niedzielę (12 lipca) od godziny 3:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

Karta walk gali UFC 329

Walka wieczoru:

Waga lekka: Conor McGregor (22-6) - Max Holloway (27-9)

Karta główna (Transmisja od godziny 3:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go):

Waga lekka: Benoit Saint Denis (17-3) - Paddy Pimblett (23-4)

Waga kogucia: Cory Sandhagen (18-6) - Mario Bautista (17-3)

Waga musza: Brandon Royval (17-9) - Lone'er Kavanagh (10-1)

Waga lekka: King Green (35-17-1) - Terrance McKinney (18-8)

Karta wstępna:

Waga półciężka: Robert Whittaker (26-9) - Nikita Krylov (31-11)

Waga ciężka: Gable Steveson (3-0) - Elisha Ellison (5-2)

Waga kogucia: Cody Garbrandt (15-7) - Adrian Yanez (17-6-1)

Waga piórkowa: Kai Kamaka III (18-7-1) - Luke Riley (13-0)

Waga musza: Tracy Cortez (12-3) - Cong Wang (9-1)

Waga średnia: Damian Pinas (9-1) - César Almeida (7-2)

Waga średnia: Ryan Gandra (9-1) - Zach Reese (10-3)

Waga musza: Cody Durden (18-10-1) - Alessandro Costa (16-5)

HP, Polsat Sport