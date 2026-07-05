Wimbledon to najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie. W puli nagród jest rekordowa kwota 64,2 mln funtów. Triumfatorzy rywalizacji w grze pojedynczej zarobią po 3,6 mln.

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Finał zmagań kobiet ma się odbyć 11 lipca, a mężczyzn dzień później.

W poniedziałek w akcji zobaczymy m.in.: Jasmine Paolini i pogromczynię Igi Świątek, Alexandrę Ealę. Ponadto, na kort wyjdą m.in. Grigor Dimitrow, Marta Kostiuk czy Alexander Zverev.

Wimbledon 2026: Plan transmisji na poniedziałek 6 lipca

Polsat Sport 1:

11:00 Halo tu Wimbledon

12:00 Kronika Wimbledonu

13:00 Studio Wimbledon

14:30 Jasmine Paolini - Alexandra Eala (M. Muras)

16:30 Grigor Dimitrow - Arthur Fery (T. Tomaszewski)

18:30 Jiri Lehecka - Alexander Zverev (P. Chłystek)

Polsat Sport 2:

14:00 Alex De Minaur - Flavio Cobolli (D. Olejniczak)

16:00 Madison Keys - Linda Noskova (D. Olejniczak)

18:00 Taylor Fritz - Alexander Bublik (D. Żbik)

Polsat Sport 3:

12:00 Ashlyn Krueger - Marta Kostiuk (F. Gawęcki)

14:00 Marie Bouzkova - Elise Mertens (F. Gawęcki)

16:00 Kostiuk/Ruse - Perez/Schuurs (M. Krogulec)

18:00 Salisbury/Fernandez - Harrison/Zhang (M. Krogulec)

Polsat Sport Fight:

12:00 Guo/Mladenovic - Detiuc/Khromacheva (R. Spiak)

14:00 Kokkinakis/Kovacevic - Harrison/Skupski (D. Senkowski)

16:00 Nouza/Oberleitner - Cash/Glasspool (D. Senkowski)

18:00 Pavic/Stollar - Skupski/Krawczyk (T. Górski)

Polsat Sport Extra 1:

12:00 M. I. Burcescu - V. Barros (turniej dziewczynek)

Y. Shao - I. Pistola (turniej dziewczynek)

C. Clarke - K. Efremova (turniej dziewczynek)

Kawanishi/Watanabe - Doig/Kisimov (debel chłopców)

Chang/Sohns - Eigelsbach/Smart (debel dziewczynek)

Polsat Sport Extra 2:

12:00 C. Esquiva Banuls - C. Hoo (turniej dziewczynek)

Arevalo/Pavic - Rojer/Winegar

Brand/Chabalgoity - Belozertsev/Ceban (debel chłopców)

Miguel/Sesko - Kusy/Thompson (debel chłopców)

Knight/Wong - Pircher/Yoshida (debel dziewczynek)

Polsat Sport Extra 3:

12:00 P. Skliar - A. James (turniej dziewczynek)

Gray/Mcelnea - Antonius/Johnson (debel chłopców)

Channon/Moxon - Pantaratorn/Paparkar (debel chłopców)

Burcescu/Skliar - Frodin/Rajeshwaran Revathi (debel dziewczynek)

Polsat Sport Extra 4

M. Stojsavljevic - A. Pircher (turniej dziewczynek)

Danilina/Krunic - Neel/Olmos

Polmans/Hunter - Andreozzi/Sutjiadi

Domenc/Jade - Craze/Page

Polsat Sport Premium 1:

11:00 Halo tu Wimbledon

12:00 Kronika Wimbledonu

13:00 Studio Wimbledon

14:30 Jasmine Paolini - Alexandra Eala (M. Muras)

16:30 Grigor Dimitrow - Arthur Fery (T. Tomaszewski)

18:30 Jiri Lehecka - Alexander Zverev (P. Chłystek)

Polsatsport.pl:

Kort numer 3 (od godz. 12:00)

H. Guo/K. Mladenovic - A. Detiuc/I. Khromacheva

T. Kokkinakis/A. Kovacevic - C. Harrison/N. Skupski

P. Nouza/N. Oberleitner - J. Cash/L. Glasspool

M. Pavic/F. Stollar - N. Skupski/D. Krawczyk

Kort numer 4 (od godz. 12:00)

X. Sun - D. Zoldakova (turniej dziewcząt)

M. Pop - D. Britton (turniej dziewcząt)

R. Lawlor/J. Lee - A. Gabet/S. Rybkin (turniej deblowy chłopców)

J. Dembo/D. Jovanovski - V. Gonzalez-Galino/T. Konduri (turniej deblowy chłopców)

Kort numer 5 (od godz. 12:00)

A. Lacinova - E. Eigelsbach (turniej dziewcząt)

N. Lagaev - M. Thamm (turniej dziewcząt)

V. Fletcher/A. Mirrington - Y. Alexandrescou/R. Tabata (turniej deblowy chłopców)

R. Ciurnelli/L. Sloboda - E. Gonzalez/S. Suljic (turniej deblowy chłopców)

F. De Bresser/U. Jeong - E. Dotsenko/M. Thamm (turniej deblowy chłopców)

Kort numer 6 (od godz. 12:00)

T. Frodin - F. Dorofeeva-Rybas (turniej dziewcząt)

J. Preston - O. Traynor (turniej dziewcząt)

M. Makarova - J. Hazelitt (turniej dziewcząt)

J. Secord/D. Zhalgasbay - Y. Alvarez/L. Storck Franca (turniej deblowy chłopców)

V. Barros/N. Leme Da Silva - T. Bush/T. Prisadnikova (turniej deblowy dziewcząt)

Kort numer 15 (od godz. 12:00)

Y. Qu - T. Hermanova (turniej dziewcząt)

R. Neimanis/M. Todoran - E. Camacho/K. Chen (turniej deblowy chłopców)

T. Behrmann/F. Thomas - O. Ogunsakin/N. Raguin (turniej deblowy chłopców)

R. Cozad/G. Goode - J. Mackenzie/V. Reisach (turniej deblowy chłopców)

KP, Polsat Sport