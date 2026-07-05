Wimbledon 2026: Plan transmisji na poniedziałek - 06.07
Czas na kolejny dzień na kortach Wimbledonu. W poniedziałek zobaczymy w akcji m.in. Gdzie oglądać mecze? Oto plan transmisji na poniedziałek 6 lipca.
Wimbledon to najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie. W puli nagród jest rekordowa kwota 64,2 mln funtów. Triumfatorzy rywalizacji w grze pojedynczej zarobią po 3,6 mln.
ZOBACZ TAKŻE: Wydał wyrok po porażce Świątek. Te słowa mówią wszystko
Finał zmagań kobiet ma się odbyć 11 lipca, a mężczyzn dzień później.
W poniedziałek w akcji zobaczymy m.in.: Jasmine Paolini i pogromczynię Igi Świątek, Alexandrę Ealę. Ponadto, na kort wyjdą m.in. Grigor Dimitrow, Marta Kostiuk czy Alexander Zverev.
Wimbledon 2026: Plan transmisji na poniedziałek 6 lipca
Polsat Sport 1:
11:00 Halo tu Wimbledon
12:00 Kronika Wimbledonu
13:00 Studio Wimbledon
14:30 Jasmine Paolini - Alexandra Eala (M. Muras)
16:30 Grigor Dimitrow - Arthur Fery (T. Tomaszewski)
18:30 Jiri Lehecka - Alexander Zverev (P. Chłystek)
Polsat Sport 2:
14:00 Alex De Minaur - Flavio Cobolli (D. Olejniczak)
16:00 Madison Keys - Linda Noskova (D. Olejniczak)
18:00 Taylor Fritz - Alexander Bublik (D. Żbik)
Polsat Sport 3:
12:00 Ashlyn Krueger - Marta Kostiuk (F. Gawęcki)
14:00 Marie Bouzkova - Elise Mertens (F. Gawęcki)
16:00 Kostiuk/Ruse - Perez/Schuurs (M. Krogulec)
18:00 Salisbury/Fernandez - Harrison/Zhang (M. Krogulec)
Polsat Sport Fight:
12:00 Guo/Mladenovic - Detiuc/Khromacheva (R. Spiak)
14:00 Kokkinakis/Kovacevic - Harrison/Skupski (D. Senkowski)
16:00 Nouza/Oberleitner - Cash/Glasspool (D. Senkowski)
18:00 Pavic/Stollar - Skupski/Krawczyk (T. Górski)
Polsat Sport Extra 1:
12:00 M. I. Burcescu - V. Barros (turniej dziewczynek)
Y. Shao - I. Pistola (turniej dziewczynek)
C. Clarke - K. Efremova (turniej dziewczynek)
Kawanishi/Watanabe - Doig/Kisimov (debel chłopców)
Chang/Sohns - Eigelsbach/Smart (debel dziewczynek)
Polsat Sport Extra 2:
12:00 C. Esquiva Banuls - C. Hoo (turniej dziewczynek)
Arevalo/Pavic - Rojer/Winegar
Brand/Chabalgoity - Belozertsev/Ceban (debel chłopców)
Miguel/Sesko - Kusy/Thompson (debel chłopców)
Knight/Wong - Pircher/Yoshida (debel dziewczynek)
Polsat Sport Extra 3:
12:00 P. Skliar - A. James (turniej dziewczynek)
Gray/Mcelnea - Antonius/Johnson (debel chłopców)
Channon/Moxon - Pantaratorn/Paparkar (debel chłopców)
Burcescu/Skliar - Frodin/Rajeshwaran Revathi (debel dziewczynek)
Polsat Sport Extra 4
M. Stojsavljevic - A. Pircher (turniej dziewczynek)
Danilina/Krunic - Neel/Olmos
Polmans/Hunter - Andreozzi/Sutjiadi
Domenc/Jade - Craze/Page
Polsat Sport Premium 1:
11:00 Halo tu Wimbledon
12:00 Kronika Wimbledonu
13:00 Studio Wimbledon
14:30 Jasmine Paolini - Alexandra Eala (M. Muras)
16:30 Grigor Dimitrow - Arthur Fery (T. Tomaszewski)
18:30 Jiri Lehecka - Alexander Zverev (P. Chłystek)
Polsatsport.pl:
Kort numer 3 (od godz. 12:00)
H. Guo/K. Mladenovic - A. Detiuc/I. Khromacheva
T. Kokkinakis/A. Kovacevic - C. Harrison/N. Skupski
P. Nouza/N. Oberleitner - J. Cash/L. Glasspool
M. Pavic/F. Stollar - N. Skupski/D. Krawczyk
Kort numer 4 (od godz. 12:00)
X. Sun - D. Zoldakova (turniej dziewcząt)
M. Pop - D. Britton (turniej dziewcząt)
R. Lawlor/J. Lee - A. Gabet/S. Rybkin (turniej deblowy chłopców)
J. Dembo/D. Jovanovski - V. Gonzalez-Galino/T. Konduri (turniej deblowy chłopców)
Kort numer 5 (od godz. 12:00)
A. Lacinova - E. Eigelsbach (turniej dziewcząt)
N. Lagaev - M. Thamm (turniej dziewcząt)
V. Fletcher/A. Mirrington - Y. Alexandrescou/R. Tabata (turniej deblowy chłopców)
R. Ciurnelli/L. Sloboda - E. Gonzalez/S. Suljic (turniej deblowy chłopców)
F. De Bresser/U. Jeong - E. Dotsenko/M. Thamm (turniej deblowy chłopców)
Kort numer 6 (od godz. 12:00)
T. Frodin - F. Dorofeeva-Rybas (turniej dziewcząt)
J. Preston - O. Traynor (turniej dziewcząt)
M. Makarova - J. Hazelitt (turniej dziewcząt)
J. Secord/D. Zhalgasbay - Y. Alvarez/L. Storck Franca (turniej deblowy chłopców)
V. Barros/N. Leme Da Silva - T. Bush/T. Prisadnikova (turniej deblowy dziewcząt)
Kort numer 15 (od godz. 12:00)
Y. Qu - T. Hermanova (turniej dziewcząt)
R. Neimanis/M. Todoran - E. Camacho/K. Chen (turniej deblowy chłopców)
T. Behrmann/F. Thomas - O. Ogunsakin/N. Raguin (turniej deblowy chłopców)
R. Cozad/G. Goode - J. Mackenzie/V. Reisach (turniej deblowy chłopców)Przejdź na Polsatsport.pl