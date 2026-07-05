Wimbledon: Hubert Hurkacz - Jan-Lennard Struff. Relacja live i wynik na żywo

Hurkacz znakomicie spisuje się podczas tegorocznego Wimbledonu. Polak zameldował się już w czwartej rundzie, pokonując jak na razie Caspera Ruuda, Sebastiana Ofnera i Tommy'ego Paula.

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Jego kolejnym rywalem będzie Niemiec Jan-Lennard Struff. W poprzedniej rundzie sprawił ogromną niespodziankę, eliminując Daniiła Miedwiediewa.

- Zdecydowanie (jest trudnym rywalem - przyp. red.), pokonał Daniiła. Potrafi grać agresywnie, jest świetny. Wygrywając 3:0 z Miedwiediewem, pokazał klasę - oznajmił Hurkacz w rozmowie z Polsatem Sport.

Hurkacz w rozmowie z Tomaszem Lorkiem wyznał także, że nie ma już śladu po kontuzji, która doskwierała mu dwa lata temu. Chodziło wówczas o uraz kolana.

- Dobrze się czuję, to jest najważniejsze. Lekarz, fizjoterapeuci wykonali znakomitą robotę. Jestem im niezwykle wdzięczny, że mogę grać i znowu robić to, co kocham - podsumował.

Hurkacz ma ze Struffem bilans 2-2. Kto w niedzielę wyjdzie na prowadzenie, jeśli chodzi o bezpośrednie starcia?

Relacja live i wynik na żywo meczu Hurkacz - Struff na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport