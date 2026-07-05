Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 15 - 5.07

Tenis

Transmisja niedzielnych meczów z kortu numer 15 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.

Kort nr 15 (od godz. 12:00)

 

Zoldakova - Yoshida (turniej dziewczynek)
Rybkin - Watanabe (turniej chłopców)
Reisach - Bolivar Idarraga (turniej chłopców)
Berezina - Preston (turniej dziewczynek)
Hettlerova - Hazelitt (turniej dziewczynek)

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