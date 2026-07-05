Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 16 - 5.07
Transmisja niedzielnych meczów z kortu numer 16 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.
Kort nr 16 (od godz. 12:00)
Gribaldo - Secord (turniej chłopców)
Esquiva Banuls - Zajickova (turniej dziewczynek)
Combs - Lacinova (turniej dziewczynek)
Sloboda - Nurlanuly (turniej chłopców)
Tabata - Kusy (turniej chłopców)
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