Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 6 - 5.07
Transmisja niedzielnych meczów z kortu numer 6 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.
Kort nr 6 (od godz. 12:00)
De Bresser - Lagaev (turniej dziewczynek)
Doig - Gonzalez (turniej chłopców)
Suszkowa - Thamm (turniej dziewczynek)
Page - Ogunsakin (turniej chłopców)
Behrmann - Zhalgasbay (turniej chłopców)
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