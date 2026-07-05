Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 6 - 5.07

Tenis

Transmisja niedzielnych meczów z kortu numer 6 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.

Kort nr 6 (od godz. 12:00)

 

De Bresser - Lagaev (turniej dziewczynek)
Doig - Gonzalez (turniej chłopców)
Suszkowa - Thamm (turniej dziewczynek)
Page - Ogunsakin (turniej chłopców)
Behrmann - Zhalgasbay (turniej chłopców)

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
TENISWIMBLEDON
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Iga Świątek: Przy 2-1 w tie-breaku popełniłam dwa błędy, które nie powinny się wydarzyć
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 