Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 8 - 5.07

Tenis

Transmisja niedzielnych meczów z kortu numer 8 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.

Kort nr 8 (od godz. 12:00)

 

Britton - Larraya Guidi (turniej dziewczynek)

Thomas - Neimanis (turniej chłopców)

Smart - Alame (turniej dziewczynek)

Suljic - Azam (turniej chłopców)

Sekerkova - Clarke (turniej dziewczynek)

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