Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 8 - 5.07
Transmisja niedzielnych meczów z kortu numer 8 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.
Kort nr 8 (od godz. 12:00)
Britton - Larraya Guidi (turniej dziewczynek)
Thomas - Neimanis (turniej chłopców)
Smart - Alame (turniej dziewczynek)
Suljic - Azam (turniej chłopców)
Sekerkova - Clarke (turniej dziewczynek)Przejdź na Polsatsport.pl
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