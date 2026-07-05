Wimbledon: Piter/Siskova - Maleckova/Skoch. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Katarzyna Piter, która gra w parze z Anną Siskovą, świetnie rozpoczęła zmagania w deblowym turnieju Wimbledonu. Polsko-czeski duet pokonał w pierwszym meczu Katie Boulter oraz Heather Watson 6:4, 6:7 (10), 6:3.

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- Cieszę się, że się udało, bo dla takich momentów żyję - powiedziała Polka w rozmowie z Tomaszem Lorkiem, wysłannikiem Polsatu Sport na Wimbledon.

W kolejnej rundzie Piter i Siskova zmierzą się z Jesiką Maleckovą oraz Miriam Skoch. Czeski duet na początek rywalizacji wygrał z Terezą Mihalikovą i Olivią Nicholls 6:2, 7:6 (3).

Gdzie obejrzeć mecz Piter/Siskova - Maleckova/Skoch na Wimbledonie?

Starcie Katarzyna Piter/Anna Siskova - Jesika Maleckova/Miriam Skoch odbędzie się w niedzielę 5 lipca. Będzie to drugie spotkanie na korcie numer 17, gdzie zmagania rozpoczną się o godz. 12.

Tym samym mecz z udziałem Piter zostanie rozegrany ok. godz. 14. Transmisja w Polsacie Sport 3, Polsacie Sport Extra 3 oraz na platformie Polsat Box Go. Zapraszamy również na przedmeczowe studio w Polsacie Sport 3, Polsacie Sport Extra 3 oraz na platformie Polsat Box Go.

HP, Polsat Sport