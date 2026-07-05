W pierwszej rundzie deblowego turnieju kobiet Katarzyna Piter i Anna Siskova pokonały Brytyjki Katie Boulter oraz Heather Watson 6:4, 6:7 (10-12), 6:3. Teraz czeka je starcie z rodaczkami 25-letniej partnerki Polki - Czeszkami Jesiką Maleckovą i Miriam Skoch.

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Ten duet na inaugurację rozgrywek wyeliminował turniejowe "dwunastki", Terezę Mihalikovą oraz Olivię Nicholls, i to bez straty seta [6:2, 7:6 (3)].

Dla Poznanianki to już w tym momencie najlepszy wynik w karierze na kortach Wimbledonu. Jej największy sukces w zmaganiach wielkoszlemowych to dotarcie do drugiej rundy, dlatego ewentualne zwycięstwo nad duetem z Czech pozwoli jej pobić dotychczasowy rekord.

Relacja live i wynik na żywo meczu Piter/Siskova - Maleckova/Skoch na Polsatsport.pl.

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