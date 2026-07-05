Turniej główny Wimbledonu 2026 rozpoczął się 29 czerwca. Wcześniejszy tydzień przeznaczono na rozegranie kwalifikacji do drabinki głównej. Wielki finał rywalizacji mężczyzn zaplanowano na 12 lipca, a kobiet dzień wcześniej - 11 lipca. Już tradycyjnie tenisiści grają na kortach trawiastych klubu All England Lawn Tennis and Croquet Club.

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Wimbledon to jeden z najważniejszych punktów tenisowego kalendarza. Pozostaje on najstarszym i najbardziej prestiżowym turniejem tenisowym na świecie. W puli nagród znalazła się rekordowa kwota 64,2 miliona funtów do zdobycia.

Wimbledon. Transmisje na Polsatsport.pl - 5.07

Kort nr 3 - transmisja dostępna TUTAJ

Kort nr 4 - transmisja dostępna TUTAJ

Kort nr 5 - transmisja dostępna TUTAJ

Kort nr 6 - transmisja dostępna TUTAJ

Kort nr 8 - transmisja dostępna TUTAJ

Kort nr 15 - transmisja dostępna TUTAJ

Kort nr 16 - transmisja dostępna TUTAJ

Jak co roku, mecze Wimbledonu można oglądać na sportowych antenach Polsatu.

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