Popis Anity Włodarczyk! To był najlepszy rzut w tym roku

Włodarczyk świetnie spisywała się w ostatnich tygodniach. Najpierw wygrała zawody w Nowym Tajpej w Tajwanie, podczas których rzuciła 71,01 m. Następnie odniosła zwycięstwo podczas inauguracyjnej edycji Memoriału Jakuba Pracharczyka w Warszawie.

ZOBACZ TAKŻE: Rekord Polski! Świetny wynik Polki podczas mityngu Diamentowej Ligi

40-latka zajęła w sobotę siódme miejsce podczas mityngu Diamentowej Ligi w Eugene. Mimo to uzyskała najlepszy wynik w sezonie - 73,20 m. Był to również najlepszy rzut w tym roku w Polsce. Łącznie zawodniczka zaliczyła pięć udanych prób (70,54, 72,62, 71,12, 73,20, 71,10).

Zawody wygrała Chinka Jiale Zhang, która ustanowiła nowy rekord życiowy - 77,94 m. Na drugiej lokacie uplasowała się Kanadyjka Camryn Rogers (77,81 m), natomiast na trzeciej Amerykanka DeAnna Price (76,95 m).

Klasyfikacja wyników w rzucie młotem podczas Diamentowej Ligi w Eugene:

1. Jiale Zhang - 77,94 m

2. Camryn Rogers - 77,81 m

3. DeAnna Price - 76,95 m

(...)

7. Anita Włodarczyk - 73,20 m.

HP, PAP