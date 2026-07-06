"Bardzo smutne obrazki". Przeanalizował kontuzję Huberta Hurkacza

W niedzielę swój kolejny mecz podczas tegorocznego Wimbledonu rozegrał Hubert Hurkacz. Rywalem Polaka w czwartej rundzie londyńskiej imprezy był Jan-Lennard Struff.

Wrocławianin dobrze wszedł w ten pojedynek, wygrywając dwa pierwsze sety. Później jednak polski tenisista nabawił się kontuzji, która w znaczący sposób nie pozwalała mu utrzymać wysokiego poziomu. Niemiec wygrał kolejne dwie partie, a w piątym secie przy wyniku 4:2 dla Struffa Hurkacz postanowił skreczować.

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Z twarzy Polaka można było wyczytać, że uraz powoduje u niego spory ból i dyskomfort.

- Bardzo smutne obrazki. Bardzo współczuję i jestem z Hubertem. Trudno mi cokolwiek powiedzieć. Kort numer dwa, świetna gra Huberta, ten mecz układał się pod jego plan, który sobie założył. Brak słów - stwierdził Łukasz Kubot w studiu Polsatu Sport.

Triumfator rywalizacji deblowej na Wimbledonie w 2017 roku przyznał, że Hurkacz przed kontuzją bardzo dobrze prezentował się na korcie.

- Wydaje mi się, że to musiało się stać w okolicach trzeciego seta. Hubert walczył i tego nie pokazywał, aż w końcu poprosił o fizjoterapeutę. Widać było po mimice twarzy, że dokuczało mu to na tyle, że nie mógł zrobić skrętu tułowia przy forhendzie czy bekhendzie. Dlatego widzieliśmy, że po serwisie podchodził do siatki, ponieważ przy grze z woleja nie musisz aż tak nadużywać tego ciała. Na pewno ból mu doskwiera - ocenił.

Były tenisista, a obecnie ekspert Polsatu Sport przyznał, że odpadnięcie Hurkacza to ogromna strata dla polskich kibiców.

- To jest ostatni turniej, w którym chcesz zejść z kortu. Decyzja Huberta była odkładana. Było widać, że głowa chciała, ale ciało nie pozwoliło. To bardzo smutne, ponieważ patrząc, jak Hubert grał na całym turnieju, dawał nam dużo radości i satysfakcji. Ewoluował z każdym meczem. W tym pojedynku widzieliśmy go bardzo spokojnego. Od dwóch lat nie widziałem tak spokojnego wejścia w mecz Huberta. Świetna strategia, czekał i pilnował. Był bardzo zdyscyplinowany i czekał na swoją szansę, wiedział, że przeciwnik będzie atakował - podsumował.

Całość wypowiedzi w załączonym materiale wideo.

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AA, Polsat Sport