Belgowie wściekli na decyzję FIFA. Jest oficjalne pismo

Balogun, strzelec trzech goli dla USA w MŚ 2026, został usunięty z boiska w meczu 1/16 finału z Bośnią i Hercegowiną (2:0). Napastnik AS Monaco nadepnął na obrońcę Tarika Muharemovicia i otrzymał czerwoną kartkę. Zgodnie z przepisami oznaczało to automatyczną pauzę w kolejnym spotkaniu. FIFA nie cofnęła kartki, lecz zawiesiła wykonanie kary na roczny okres próby.

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Belgijska federacja domaga się wyjaśnień od światowej centrali. RBFA poinformowała, że nadal nie otrzymała „decyzji FIFA ani żadnych wyjaśnień w tej sprawie". Jak dodała, „w tych okolicznościach nie ma innego wyjścia, jak zakwestionować prawo zawodnika do gry w nadchodzącym meczu”.

RBFA oświadczyła również, że dowiedziała się o decyzji FIFA z doniesień medialnych i wysłała list do organu zarządzającego z prośbą o kopię decyzji oraz wyjaśnienie procedury.

„Jako jedyną odpowiedź FIFA wysłała list do RBFA, w którym stwierdziła, że uznaje tę korespondencję za odwołanie, wyznaczyła sędziego i (...) jest tylko kilka godzin na rozpatrzenie” – poinformowała.

Strona belgijska podkreśliła, że regulamin FIFA stanowi, iż uzasadniona decyzja musi zostać najpierw przekazana skarżącemu.

„Podczas gdy RBFA jedynie domagała się uzasadnionych wyjaśnień, FIFA sama stworzyła apelację i natychmiast uznała ją za nieuprawnioną. Wszystko to miało miejsce, gdy FIFA jednocześnie odmówiła odpowiedzi na uzasadnione żądania RBFA” - dodano.

Wcześniej m.in. hiszpańska agencja EFE - powołując się na belgijskie media - podawała, że RBFA wszczęła procedurę odwoławczą w celu uchylenia decyzji FIFA.

Już w niedzielę belgijska federacja zapowiadała, że bada wszystkie możliwe opcje, aby „chronić fundamentalne zasady fair play”.

Stanowisko FIFA ws. Baloguna skrytykowała w poniedziałek m.in. Unia Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA), nazywając to „przekroczeniem czerwonej linii”. „Wyrażamy niedowierzanie wobec tak bezprecedensowej, niezrozumiałej i nieuzasadnionej decyzji” – podkreślono w oświadczeniu.

W środowisku piłkarskim na świecie jest coraz więcej głosów oburzenia, a decyzję odebrano jako ukłon wobec prezydenta USA Donalda Trumpa i gospodarzy mundialu oraz cios w wiarygodność turnieju.

Mecz Amerykanów z Belgami odbędzie się w Seattle o 2. w nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego.

„Niezależnie od wyniku sportowego tego meczu, RBFA jest głęboko zaniepokojona przebiegiem wydarzeń i będzie nadal walczyć w nadchodzących godzinach, dniach i miesiącach w obronie fundamentalnych zasad etyki, uczciwej konkurencji i interesów piłki nożnej jako całości” – podkreśliła belgijska federacja.

PAP