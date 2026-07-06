Brazylia wyrzucona z mundialu! Erling Haaland wprowadził Norwegię do ćwierćfinału

Kiedy poznaliśmy wszystkie pary 1/8 finału mundialu, mecz Brazylia - Norwegia uchodził za jeden z hitów tej fazy. Obie drużyny mają bowiem wysokie ambicje, a także wielkie gwiazdy w swoich składach.

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W poprzedniej rundzie "Canarinhos" męczyli się z Japończykami. Od 29. minuty przegrywali, ale w drugiej połowie zdołali odwrócić losy konfrontacji. Decydująca bramka na 2:1 padła jednak dopiero w doliczonym czasie gry. Norwegowie z kolei ograli takim samym wynikiem Wybrzeże Kości Słoniowej.

Niedzielne spotkanie mogło zacząć się od błyskawicznego prowadzenia zespołu z Europy. Już w trzeciej minucie do siatki trafił Patrick Berg, ale radość Norwegów przerwał sędzia, odgwizdując spalonego.

Po niezłym fragmencie meczu w wykonaniu podopiecznych Stale Solbakkena przyszła pora na odpowiedź Brazylii. W 12. minucie "Canarinhos" przeprowadzili sprawny atak, który faulem w polu karnym przerwał Kristoffer Ajer. Arbiter, po analizie VAR, przyznał jedenastkę reprezentacji z Ameryki Południowej. Do wykonania stałego fragmentu gry podszedł Bruno Guimaraes, ale jego strzał wybronił Orjan Nyland.

Pomimo zmarnowania rzutu karnego Brazylijczycy nie zwiesili głów. Wraz z upływem czasu coraz mocniej zaznaczali swoją dominację, często zmuszając rywali do gry w głębokiej defensywie. Podopieczni Carlo Ancelottiego oddali w pierwszej połowie osiem strzałów, ale żaden z nich nie zakończył się golem. Do przerwy było 0:0.

Selekcjoner Norwegów zdecydował się na dwie zmiany już przed rozpoczęciem drugiej części spotkania. Na boisko weszli Andreas Schjelderup i Oscar Bobb, którzy zmienili odpowiednio Antonio Nusę i Alexandra Sorlotha. Ancelotti poczekał nieco dłużej - w 58. minucie posłał do boju Endricka w miejsce Matheusa Cunhi. Młody napastnik mógł zaliczyć wejście smoka - kilkadziesiąt sekund później stanął bowiem oko w oko z Nylandem. W doskonałej sytuacji nie trafił jednak w bramkę.

Im dalej w mecz, tym bardziej wyrównywał się jego obraz. Obie drużyny miały swoje okazje, ale na pierwszego gola przyszło nam czekać do 80. minuty. Strzelił go Erling Haaland, który głową wykończył centrę Schjelderupa. W tej sytuacji Brazylia rzuciła się do ataku - nie miała bowiem wiele czasu na odrabianie strat. Przejście jednak do trybu w pełni ofensywnego oznaczało zostawianie coraz więcej miejsca Norwegom z tyłu. W 90. minucie Europejczycy wykorzystali to bezlitośnie. A konkretnie - Haaland, który ustrzelił dublet.

W doliczonym czasie gry rezerwowy Leo Ostigard sfaulował w polu karnym Casemiro, a sędzia przyznał jedenastkę Brazylii. Tym razem wziął ją na siebie Neymar i był skuteczny.

Brazylia nie miała już jednak czasu na skuteczny pościg. Norwegia wygrała 2:1 i awansowała do ćwierćfinału mundialu.

Brazylia - Norwegia 1:2 (0:0)

Bramki: Neymar 90+10 - Erling Haaland 80, 90

Brazylia: Alisson - Danilo, Marquinhos, Magalhaes, Santos - Rayan (Santos 68), Guimaraes (Ederson 79), Casemiro, Martinelli (Neymar 68) - Cunha (Endrick 58), Vinicius

Norwegia: Nyland - Ryerson (Aursnes 63), Ajer, Heggem, Wolfe (Ostigard 90+5) - Odegaard, Berge, Berg - Sorloth (Bobb 46), Nusa (Schjelderup 46), Haaland