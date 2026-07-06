Brazylijskie media zareagowały na odpadnięcie z MŚ. Nie pozostawiły suchej nitki

Wydawany w Rio de Janeiro dziennik "O Dia" przypomina, że zakończony w niedzielę występ Brazylijczyków na mistrzostwach świata był najgorszym od czasu mundialu w 1990 r.

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Gazeta podkreśla, że podopieczni trenera Carlo Ancelottiego zagrali "chaotycznie i bez animuszu", a dwa gole strzelone im przez norweskiego napastnika Erlinga Haalanda były karą "za zmarnowane okazje".

Z kolei dziennik "Folha de S. Paulo" spodziewa się, że odpadnięcie Brazylii z turnieju pociągnie za sobą liczne rozstania zawodników z kadrą. Przypomina, że Ancelotti zabrał ze sobą na mundial dosyć "podstarzałą" drużynę, którą ostatecznie rozbili skandynawscy piłkarze.

"Norwegowie wiosłowali, wygrali i zostawili naszą reprezentację na mundialowej plaży” - podsumował z ironią główny dziennik wydawany w Sao Paulo.

Tamtejsze media wskazują na fakt, że ekipa Ancelottiego zagrała w niedzielę bez polotu, a zmarnowany rzut karny przez Bruno Guimaraesa oraz nieudany atak "sam na sam z bramkarzem" Endricka przesądziły o nieskuteczności "Canarinhos".

Cytowany przez dziennikarzy były napastnik FC Porto Walter Casagrande przyznał, że Brazylijczykom przeszkodził brak rozgrywającego Lucasa Paquety. Jego absencja była widoczna w niedzielnym starciu, podobnie jak napastnika Raphinhii.

Casagrande odnotował, że zgodnie z przedmeczowymi przewidywaniami niedzielne spotkanie Brazylia - Norwegia "okazało się twardym meczem".

Część brazylijskich komentatorów uważa, że ekipa "Canarinhos" została dobrze przygotowana do niedzielnego meczu 1/8 finału MŚ przez trenera Ancelottiego, ale jego podopieczni "okazali się zbyt mało pojętni".

Wśród pozytywnie wypowiadających się o pracy Ancelottiego z reprezentacją "Canarinhos" jest napastnik Realu Madryt Rodrygo, który z powodu kontuzji nie znalazł się w kadrze Brazylii na mundial.

25-latek - w przeciwieństwie do części brazylijskich mediów krytycznie oceniających pracę szkoleniowca "Canarinhos” - podkreślił, że decyzje selekcjonera w były "bardzo dobrze przemyślane i uzasadnione".

HP, PAP