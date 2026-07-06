Cristiano Ronaldo zagra z Hiszpanią 11. raz w ciągu 22 lat

Ronaldo od 2003 roku rozegrał 232 mecze i strzelił 146 goli w drużynie narodowej. Pierwszy raz zmierzył się z Hiszpanią podczas Euro 2004, gdy Portugalia wygrała 1:0 na zakończenie fazy grupowej. Natomiast pierwsze bramki przeciwko sąsiadom z Półwyspu Iberyjskiego zdobył dopiero 14 lat później, gdy odnotował hat-tricka w meczu grupowym mistrzostw świata w Rosji, zakończonym remisem 3:3.

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W 2025 roku Ronaldo strzelił czwartego gola Hiszpanii w finale Ligi Narodów, rozegranym w Monachium. Po dogrywce było 2:2, ale Portugalia wygrała w rzutach karnych.

Pięć z sześciu ostatnich meczów Hiszpanii z Portugalią od 2018 roku zakończyło się remisami, choć zalicza się do nich też wspomniany finał Ligi Narodów. Oprócz tego w 2022 roku Hiszpania pokonała Portugalię 1:0 we wcześniejszej edycji Ligi Narodów.

Obie drużyny zdobyły po osiem bramek podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. Odniosły też okazałe zwycięstwa. Portugalia pokonała Uzbekistan 5:0 i Chorwację 2:1 oraz zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1:1 i Kolumbią 0:0. Natomiast Hiszpania zremisowała bezbramkowo z Republiką Zielonego Przylądka, a potem wygrała z Arabią Saudyjską 4:0, z Urugwajem 1:0 i z Austrią 3:0.

Ronaldo strzelił 16 goli w 20 ostatnich meczach dla Portugalii, z czego trzy w trwających mistrzostwach świata. Mikel Oyarzabal zdobył 17 bramek w 17 poprzednich występach w reprezentacji Hiszpanii, w tym cztery podczas turnieju za oceanem.

Statystyki meczów mistrzostw świata przemawiają na korzyść Hiszpanii, która odzyskuje piłkę średnio co 44 sekundy, natomiast Portugalia co 62 sekundy. Hiszpania w czterech ostatnich meczach oddała w sumie 78 strzałów, a Portugalia - 52. Drużyna trenera Luisa de la Fuente w liczbie celnych strzałów prowadzi 26:15 z zespołem Roberto Martineza.

Ponadto Hiszpania statystycznie ma 61-procentowe posiadanie piłki w porównaniu do 55 proc. Portugalii. Hiszpanie nie stracili bramki w czterech meczach mundialu. Golkiper Unai Simon łącznie z doliczonym czasem gry pozostaje niepokonany przez 407 minut, a licząc poprzedni turniej nie puścił bramki od 519 minut, co czyni go rekordzistą mundialu. Z kolei Portugalia, z Diogo Costą w bramce, straciła dwa gole.

Hiszpański pomocnik Rodri wykonał 435 podań w czterech meczach MŚ, osiągając 94 procent celności. Portugalczyk Vitinha podawał 356 razy, a jego celność wyniosła 95 procent.

Hiszpańscy piłkarze przebiegli łącznie 454,5 km. Rodri pokonał dystans 46,7 km. Natomiast Portugalczycy przebiegli razem 440,6 km, a najwięcej z nich Renato Veiga - 39,9 km.

Mecz Hiszpania - Portugalia w Arlington w Teksasie odbędzie się w poniedziałek o godz. 21.

MS, PAP