Ćwierć wieku posuchy, a i tak najlepsza! Szokująca statystyka Brazylii

Brazylia, która prowadzi w mundialowej tabeli wszech czasów, najlepszą drużyną globu była w 1958, 1962, 1970, 1994 i 2002 roku, kiedy w finale wygrała z Niemcami 2:0. Poza tym dwukrotnie zajęła drugie miejsce.

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Na tak wczesnym etapie, jak w tegorocznym turnieju, poprzednio ekipa „Selecao” odpadła w 1990 roku, kiedy w 1/8 finału uległa Argentynie 0:1. W tamtym mundialu 1/8 finału była jednak pierwszą rundą fazy pucharowej, a teraz drugą.

Po zdobyciu ostatniego tytułu w 2002 roku Brazylię z MŚ zawsze wyeliminował zespół z Europy: w 2006 Francja w ćwierćfinale, w 2010 - Holandia na tym samym etapie, w 2014 - Niemcy w półfinale, po słynnym 7:1 w Belo Horizonte, cztery lata później - Belgia w ćwierćfinale, a w 2022 - Chorwacja także w 1/4 finału, ale po rzutach karnych. Teraz do tego grona dołączyła Norwegia.

Osiągnięcia Brazylii w piłkarskich mistrzostwach świata - 23 starty:

1930 – pierwsza runda

1934 – pierwsza runda

1938 – 3. miejsce

1950 – 2. miejsce

1954 – ćwierćfinał

1958 – 1. miejsce

1962 – 1. miejsce

1966 – pierwsza runda

1970 – 1. miejsce

1974 – 4. miejsce

1978 – 3. miejsce

1982 – druga runda

1986 – ćwierćfinał

1990 – 1/8 finału

1994 – 1. miejsce

1998 – 2. miejsce

2002 – 1. miejsce

2006 – ćwierćfinał

2010 - ćwierćfinał

2014 - 4. miejsce

2018 - ćwierćfinał

2022 - ćwierćfinał

2026 - 1/8 finału

MS, PAP