Ćwierć wieku posuchy, a i tak najlepsza! Szokująca statystyka Brazylii
Piłkarze Brazylii odpadli w 1/8 finału mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku po porażce z Norwegią 1:2. „Canarinhos”, którzy jako jedyni uczestniczyli we wszystkich 23 dotychczasowych turniejach finałowych, są najbardziej utytułowani, ale na szósty tytuł czekają od 2002 roku.
Brazylia, która prowadzi w mundialowej tabeli wszech czasów, najlepszą drużyną globu była w 1958, 1962, 1970, 1994 i 2002 roku, kiedy w finale wygrała z Niemcami 2:0. Poza tym dwukrotnie zajęła drugie miejsce.
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Na tak wczesnym etapie, jak w tegorocznym turnieju, poprzednio ekipa „Selecao” odpadła w 1990 roku, kiedy w 1/8 finału uległa Argentynie 0:1. W tamtym mundialu 1/8 finału była jednak pierwszą rundą fazy pucharowej, a teraz drugą.
Po zdobyciu ostatniego tytułu w 2002 roku Brazylię z MŚ zawsze wyeliminował zespół z Europy: w 2006 Francja w ćwierćfinale, w 2010 - Holandia na tym samym etapie, w 2014 - Niemcy w półfinale, po słynnym 7:1 w Belo Horizonte, cztery lata później - Belgia w ćwierćfinale, a w 2022 - Chorwacja także w 1/4 finału, ale po rzutach karnych. Teraz do tego grona dołączyła Norwegia.
Osiągnięcia Brazylii w piłkarskich mistrzostwach świata - 23 starty:
1930 – pierwsza runda
1934 – pierwsza runda
1938 – 3. miejsce
1950 – 2. miejsce
1954 – ćwierćfinał
1958 – 1. miejsce
1962 – 1. miejsce
1966 – pierwsza runda
1970 – 1. miejsce
1974 – 4. miejsce
1978 – 3. miejsce
1982 – druga runda
1986 – ćwierćfinał
1990 – 1/8 finału
1994 – 1. miejsce
1998 – 2. miejsce
2002 – 1. miejsce
2006 – ćwierćfinał
2010 - ćwierćfinał
2014 - 4. miejsce
2018 - ćwierćfinał
2022 - ćwierćfinał
2026 - 1/8 finału