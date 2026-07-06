El. MŚ: Polska - Holandia. Relacja live i wynik na żywo

Holandia, z którą Polska wygrała 11 z 15 pojedynków o punkty, w tym cztery ostatnie, będzie w poniedziałek w Krakowie (godz. 18.00) rywalem biało-czerwonych w ostatniej kolejce grupy F eliminacji mistrzostw świata koszykarzy Katar 2027.

Polacy są od marca pewni udziału w drugiej fazie walki o mundial. W 5. kolejce, w piątek, rozgromili w Wiedniu Austrię 123:77 i mają komplet zwycięstw. Holendrzy natomiast ulegli po wyrównanej walce, przed własną publicznością, Łotwie, piąteją drużyną ostatnich MŚ, 69:72 i z bilansem 2-3 zajmują drugą lokatę w tabeli.

W składzie drużyny poniedziałkowych rywali po raz kolejny w kwalifikacjach zabraknie jedynego holenderskiego koszykarza występującego w NBA - Quintena Posta z Golden State Warriors. Środkowy zdobywał dla „Wojowników” w tym sezonie średnio 7,7 pkt i miał 4 zbiórki. Pod koniec rozgrywek sezonu zasadniczego zmagał się z bólem prawej stopy i od kwietnia nie grał.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Holandia od godz. 18:00 na Polsatsport.pl.

MS, PAP