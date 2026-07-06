Erling Haaland z apelem do młodzieży! "Kiedy trochę podrośniecie..."

Norweski szkoleniowiec nie ukrywał, że jego zespół zaliczył kilka strat, co mogło się zemścić. Ostatecznie wszystko skończyło się pozytywnie.

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- Powinniśmy być z tego cholernie dumni - powiedział.

Solbakken rywalizację obu reprezentacji przyrównał do meczu Manchesteru City z Realem Madryt.

- Oni się cofają i polegają na kontratakach, a my musimy ich zaskoczyć. Bo w tym jesteśmy najlepsi i myślę, że dobrze sobie z tym poradziliśmy - podsumował.

Zdobywca dwóch bramek dla Skandynawów Erling Haaland przyznał, że ta wygrana „to absolutne szaleństwo”.

- Tak to zazwyczaj wygląda. Jeśli mam jedną czy dwie okazje, zazwyczaj kończą się golem. Nie wiem, jak to robię, ale tak właśnie się dzieje. Chodzi o to, żeby być skoncentrowanym - opisał swoje odczucia na boisku.

Norweski napastnik bez skromności swoje predyspozycje nazwał „darem od Boga”.

- Po prostu parliśmy do przodu. Wszyscy młodzi ludzie oglądający ten wywiad - mam nadzieję, że kiedy trochę podrośniecie, uznacie grę dla Norwegii za najdumniejszą rzecz, jaką zrobicie w całym swoim życiu. To absolutne szaleństwo - zakończył.

Selekcjoner reprezentacji Brazylii Carlo Ancelotti powiedział, że odpadnięcie z turnieju to „początek nowego rozdziału”.

Na konferencji prasowej włoski trener stwierdził, że wszyscy są „głęboko zasmuceni” porażką, ale podkreślił, że Brazylia rozegrała „dobry mundial” i zasłużyła na „wygranie meczu”.

- Musimy myśleć, że przegrana to początek nowej przygody. Musimy kontynuować pracę, doskonalić się i szukać nowych pomysłów. To nie koniec, to początek nowego cyklu – podkreślił Ancelotti.

MS, PAP