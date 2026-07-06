Federer, Navratilova i inni! Plejada gwiazd na Wimbledonie (ZDJĘCIA)
Wimbledon od lat gromadzi miliony kibiców nie tylko przed telewizorami, ale także na trybunach. Celebryci i legendy sportu z całego świata pojawiają się na turnieju, aby dopingować swoich ulubieńców. W tym roku, jak w każdym innym, korty w Londynie swoją obecnością zaszczyciło mnóstwo sławnych postaci. Sprawdźcie, kto zasiadł na trybunach Wimbledonu.
Wimbledon to nie tylko tenisowy turniej, ale element brytyjskiej kultury. Tradycyjnymi barwami zawodów są ciemnozielony i fioletowy, a tenisiści i tenisistki są zobowiązani do białych strojów. Na trybunach zasiada wielu celebrytów i postaci z pierwszych stron gazet, a nieodzownym elementem i skojarzeniem z Wimbledonem pozostają truskawki z bitą śmietaną serwowane podczas zawodów.
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Wśród kobiet tytułu broniła Iga Świątek, która w zeszłym roku dokonała niesamowitej sztuki i pokonała Amandę Anisimową bez straty gema. Wśród panów najlepszy na trawiastych kortach Wimbledonu był Włoch Jannik Sinner. Spośród Polaków w tym roku obok Świątek, w stawce singlowego Wimbledonu wystartowali także Maja Chwalińska, Magdalena Fręch, Magda Linette, Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz.
Tegoroczne zmagania na Wimbledonie zaplanowane są w dniach 29 czerwca - 12 lipca.
Na trybunach pojawiły się m.in. takie osobowości jak Roger Federer, Bad Bunny czy Martina Navratilova.
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