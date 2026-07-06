Finalista Roland Garros ciągle w świetnej formie. Jego rywal znowu musi obejść się smakiem

De Minaur jeszcze nigdy nie dotarł do półfinału Wielkiego Szlema. W poniedziałek chciał zrobić kolejny krok w drodze do życiowego sukcesu. W meczu czwartej rundy zmierzył się Włochem, który kilka tygodni wystąpił w finale Roland Garros.

Cobolli postawił poprzeczkę bardzo wysoko. Włoch był lepszy w kluczowych momentach. Wygrał 7:5, 7:6 (4), 6:3 i zameldował się w ćwierćfinale Wimbledonu 2026.

Tym samym de Minaur, turniejowa "5", nadal nie przebił swojego najlepszego wyniku w turniejach wielkoszlemowych. Jeszcze nigdy nie przebił bariery ćwierćfinału w żadnym z tych najbardziej prestiżowych turniejów.

Alex de Minaur (Australia, 5) - Flavio Cobolli (Włochy, 9) 5:7, 6:7, 3:6

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PAP