Gospodarze wyeliminowani! Oto kolejny ćwierćfinalista mundialu

W sobotę poznaliśmy dwóch pierwszych ćwierćfinalistów mundialu - zostali nimi Francuzi i Marokańczycy. W nocy z niedzieli na poniedziałek dowiedzieliśmy się natomiast, jak wyglądać będzie kolejna para na tym etapie rozgrywek.

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Norwegia pokonała 2:1 Brazylię i czekała na rozstrzygnięcie meczu Meksyk - Anglia. To on bowiem miał wyłonić przeciwnika dla Erlinga Haalanda i spółki. Spotkanie, które powinno było rozpocząć się o 02:00 polskiego czasu, ostatecznie zaczęło się z godzinnym opóźnieniem. Powodem były burze występujące w okolicach stadionu Azteca.



Konfrontacja od samego początku była toczona w niezłym tempie. W pierwszej połowie więcej z gry mieli Meksykanie, tymczasem to Anglicy strzelali gole. W 36. i 38. minucie do siatki trafił Jude Bellingham. Gospodarze odpowiedzieli natomiast bramką Juliana Quinonesa z 42. minuty.



Po zmianie stron "El Tri" chcieli jak najszybciej wyrównać. W 53. minucie zadanie, jak się wydawało, zostało im ułatwione. Czerwoną kartką ukarany został bowiem Jarell Quansah. Anglicy musieli od teraz radzić sobie w dziesiątkę.



Choć można było w tym momencie spodziewać się rychłej bramki dla gospodarzy, zamiast niej obejrzeliśmy kolejne trafienie Europejczyków. W 60. minucie rzut karny wykorzystał Harry Kane. Było 3:1 dla Anglii.



Meksyk, pomimo dwóch goli straty, nie poddawał się. Zaledwie osiem minut później to oni dostali jedenastkę. Na bramkę zamienił ją Raul Jimenez i wynik znów był na styku. Do samego końca podopieczni trenera Javiera Aguirre starali się raz jeszcze trafić do siatki, ale ostatecznie Anglicy zdołali obronić skromną przewagę.



Dzięki wygranej 3:2 to oni awansowali dalej. W ćwierćfinale zmierzą się z Norwegią.

Meksyk - Anglia 2:3 (1:2)

Bramki: Julian Quinones 42, Raul Jimenez 89 (rzut karny) - Jude Bellingham 36, 38, Harry Kane 60 (rzut karny)

Meksyk: Rangel - Sanchez (Fidalgo 79), Montes (Alvarez 46), Vasquez, Gallardo - Mora (Gimenez 90+1), Lira, Romo (Gutierez 61) - Alvarado, Quinones (Martinez 81), Jimenez

Anglia: Pickford - Quansah, Konsa, Guehi, O'Reilly (Spence 74) - Rice, Anderson (Burn 75), Saka (Stones 57), Bellingham, Gordon - Kane (Rogers 90)

Czerwona kartka: Jarell Quansah