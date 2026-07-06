Haaland wyeliminował Brazylię. Eksperci ostrzegają Anglię

Norwegia po raz pierwszy w historii awansowała do ćwierćfinału piłkarskich mistrzostw świata. W niedzielę pokonała Brazylię 2:1 po dwóch golach Haalanda i obronionym przez Oerjana Haaskjolda Nylanda rzucie karnym Bruno Guimaraesa. W sobotę w Miami rywalem Norwegów będą Anglicy.

Brytyjski "The Guardian" nawiązał w komentarzu do słynnej kwestii ze "Szczęk" Stevena Spielberga. Na starcie z Norwegią według gazety Anglicy "będą potrzebować większej łodzi".

"Czy ktoś może zatrzymać Haalanda?" – pytał "The Athletic", amerykański serwis sportowy należący do "The New York Times", przypominając, że Norweg to nie tylko filar swojej drużyny, ale również jest jedną z największych gwiazd angielskiej ligi.

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Haaland ma być tym norweskim piłkarzem, którego - według BBC - reprezentacja Anglii boi się najbardziej. Stacja przypomniała jego serię goli w reprezentacji i rolę, jaką odgrywa jako kluczowy zawodnik Manchesteru City.

"Wprowadził Norwegię do historii" – podsumowali dziennikarze BBC.

Podobnie brzmią komentarze w Szwecji. W "Svenska Dagbladet" podkreślono, że Norwegii nie można już traktować jako turniejowej niespodzianki.

"Ze szwedzkiej perspektywy można tylko oklaskiwać ten sukces. Anglio, zostałaś ostrzeżona" – zaznaczyła gazeta.

Słynny napastnik "Trzech Koron" Zlatan Ibrahimović, komentujący mundial w studiu FOX, porównał Norwegię do reprezentacji Szwecji z 1994 roku, która wtedy, również na amerykańskich boiskach, zdobyła brązowy medal mistrzostw świata.

"Norwegowie są głodni. A kiedy lew jest głodny, to je. Norwegia zagrała »joga bonito« (port. "piękna piłka", "piękna gra"), a Brazylia zagrała »joga... nie wiem co«. To może być dla Norwegów niezapomniane lato" – ocenił Ibrahimović.

Włoska "La Gazzetta dello Sport" wskazała, że "Haaland jest lepszy niż Brazylia", a występ Norwegii zaskakuje tylko tych, którzy wcześniej nie oglądali Haalanda i jego kolegów.

"Wikingowie są solidni i silni" – podkreślił największy włoski tytuł sportowy.

W Brazylii dominuje ton katastrofy. Dziennik "Folha de S. Paulo" zwrócił uwagę, że "Canarinhos" posiadali piłkę zaledwie przez 34 proc. niedzielnego meczu. Był to ich najniższy wskaźnik w meczu mistrzostw świata od początku takich pomiarów w 1966 roku.

"Porażka w 1/8 finału oznacza najgorszy mundial Brazylii od 36 lat" – podsumował dziennik "O Globo".

Norwegia to jedyny zespół, z którym Brazylia nigdy nie wygrała meczu międzypaństwowego. Po poprzednim zwycięstwie nad "Canarinhos" w 1998 roku w Marsylii Norwegowie w niedzielę ponownie pokonali pięciokrotnych mistrzów świata na mundialu i po raz pierwszy zagrają o awans do półfinału.

PAP