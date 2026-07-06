Gdzie obejrzeć Halo tu Wimbledon?

We wtorkowym "Halo tu Wimbledon" gościem Tomasza Tomaszewskiego będzie Paula Kania-Choduń.

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W programie porozmawiamy o startach polskich singlistów, którzy niestety nie zdołali awansować do drugiego tygodnia gier na Wimbledonie. Podsumujemy również mecze czwartej rundy kobiet i mężczyzn, zapowiemy ćwierćfinały oraz ocenimy szanse Katarzyny Piter w grze podwójnej. Przypomnijmy, że Polka we wtorek zawalczy o ćwierćfinał.

Mecze Wimbledonu transmitowane są na antenach Polsatu Sport, na platformie Polsat Box Go oraz na portalu Polsatsport.pl.



Transmisja programu "Halo tu Wimbledon" we wtorek o godzinie 11:00 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl, na Polsat Box Go.

Polsat Sport