Halo tu Wimbledon. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online - 07.07

Tenis

Trwa kolejna edycja Wimbledonu. To oznacza, że na anteny Polsatu Sport powrócił program "Halo tu Wimbledon", w którym omawiać będziemy najważniejsze wydarzenia z londyńskich kortów. Transmisja kolejnego odcinka programu we wtorek 7 lipca o godzinie 11:00 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl i na Polsat Box Go.

Logo programu "Halo tu Wimbledon" z symbolem turnieju tenisowego
fot. Polsat Sport
Gdzie obejrzeć Halo tu Wimbledon?

We wtorkowym "Halo tu Wimbledon" gościem Tomasza Tomaszewskiego będzie Paula Kania-Choduń. 

 

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W programie porozmawiamy o startach polskich singlistów, którzy niestety nie zdołali awansować do drugiego tygodnia gier na Wimbledonie. Podsumujemy również mecze czwartej rundy kobiet i mężczyzn, zapowiemy ćwierćfinały oraz ocenimy szanse Katarzyny Piter w grze podwójnej. Przypomnijmy, że Polka we wtorek zawalczy o ćwierćfinał.

 

Mecze Wimbledonu transmitowane są na antenach Polsatu Sport, na platformie Polsat Box Go oraz na portalu Polsatsport.pl.


Transmisja programu "Halo tu Wimbledon" we wtorek o godzinie 11:00 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl, na Polsat Box Go.

Polsat Sport
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