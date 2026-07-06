Jeden gol rozstrzygnął hit pomiędzy Portugalią a Hiszpanią. Oto ćwierćfinaliści!

Przeprawa przez 1/16 finału była w przypadku obu drużyn skrajnie odmienna. Hiszpania bez większych trudności ograła 3:0 Austrię, z kolei Portugalia męczyła się z Chorwacją, a decydującą bramkę na 2:1 zdobyła dopiero w doliczonym czasie gry drugiej połowy.

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Spotkanie w 1/8 finału to jednak nowa historia. Szczęśliwie dla postronnych widzów i jedni, i drudzy postanowili od samego początku zagrać ofensywnie i odważnie. Zaledwie kilka minut po pierwszym gwizdku przed doskonałą szansą bramkową stanął Mikel Oyarzabal. Będąc sam na sam z Diogo Costą, fatalnie jednak przestrzelił. Chwilę później odgryzła się Portugalia, a konkretnie - Cristiano Ronaldo. Jego uderzenie z ostrego kąta wybronił Unai Simon.



W 17. minucie tylko wybitne umiejętności Costy uchroniły podopiecznych Roberta Martineza przed stratą bramki. Golkiper zanotował dwie świetne interwencje w krótkim czasie - najpierw po strzale Lamine'a Yamala, a później Aleksa Baeny.

W pierwszej połowie obie drużyny oddały łącznie 13 uderzeń. Wyższy wskaźnik xG wypracowali sobie Hiszpanie, ale ostatecznie do przerwy utrzymał się wynik 0:0.

Krótko po wznowieniu gry trener Martinez zmuszony był do przeprowadzenia pierwszej zmiany. Problemy ze zdrowiem zgłosił Nuno Mendes, a jego miejsce na boisku zajął Nelson Semedo. Tymczasem wraz z upływem kolejnych minut coraz mocniej zarysowywała się przewaga Hiszpanii. Dobre okazje mieli Yamal i rezerwowy Ferran Torres.

Gol padł jednak dopiero w pierwszej minucie doliczonego czasu gry. Akcję bramkową przeprowadzili zmiennicy - asystę zaliczył wspomniany już Torres, a do siatki trafił Mikel Merino.

Portugalia rzuciła się rzecz jasna do ataku, ze wszelkich sił próbując doprowadzić do dogrywki. Hiszpanie skutecznie się jednak wybronili i utrzymali wynik 1:0 do ostatniego gwizdka sędziego. Tym samym to oni awansowali do ćwierćfinału mundialu.



Portugalia - Hiszpania 0:1 (0:0)

Bramka: Mikel Merino 90+1



Portugalia: Costa - Cancelo (Dalot 71), Dias, Veiga, Mendes (Semedo 56) - Vitinha (Silva 83), Neves, Neto (Conceicao 83), Fernandes, Felix (Leao 71) - Ronaldo



Hiszpania: Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Pedri (Ruiz 85), Yamal, Olmo (Merino 85), Baena (Torres 75) - Oyarzabal (Iglesias 90+7)