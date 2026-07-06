Jest zastępstwo do walki Conora McGregora! Zawodnik sam to ogłosił

Conor McGregor to niewątpliwie największa gwiazda mieszanych sztuk walki. Po raz ostatni był widziany w klatce w lipcu 2021 roku, kiedy przegrał z Dustinem Poirierem. 37-latek miał wrócić do rywalizacji dwa lata temu, ale kontuzja wyeliminowała go z pojedynku z Michaelem Chandlerem. Ostatecznie wejdzie do klatki po 1827 dniach przerwy.

ZOBACZ TAKŻE: UFC 329 z udziałem Conora McGregora. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Jego rywalem będzie Max Holloway. Będzie to wielki rewanż za konfrontację z 2013 roku, kiedy Irlandczyk wypunktował rywala. Jak się okazuje, UFC bardzo poważnie traktuje ten pojedynek, dlatego zadbało nawet o godne zastępstwo.

- Jestem gotowy, by wskoczyć do walki Conora McGregora z Maxem Hollowayem - powiedział Mauricio Ruffy, czyli numer 10 rankingu kategorii lekkiej. - Niedługo wylatuję do Las Vegas. Dbałem o siebie, ci goście zmotywowali mnie do treningu nawet podczas wakacji - przyznał.

Brazylijczyk zwrócił uwagę, że pojedynek odbędzie się w kategorii półśredniej. Nie będzie zatem problemu, by wypełnić limit.

- Muszę zrzucić siedem kilogramów - powiedział. - Lecimy do Las Vegas w poniedziałek i zobaczymy, co się wydarzy - dodał.

Na koniec 30-latek wyznał, że wolałby zawalczyć z Irlandczykiem.

- Uważam, że starcie z Conorem byłoby czymś kapitalnym. Myślę, że byłoby dla mnie łatwiejsze ze względu na jego przerwę, choć zawsze istnieje niebezpieczeństwo - tłumaczył.

Docenił również Hollowaya. - Jest gościem, który zawsze idzie do przodu. To tak samo jak ja. Mimo to wierzę w moją siłę ciosu. Nigdy nie marnuję okazji - podsumował.

HP, Polsat Sport