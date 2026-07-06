Jest zastępstwo do walki Conora McGregora! Zawodnik sam to ogłosił

Sporty walki

Już w najbliższy weekend Conor McGregor powróci do klatki UFC po pięciu latach przerwy. Jego rywalem będzie Max Holloway. Jak się okazuje, amerykańska organizacja zadbała również o ewentualne zastępstwo.

Jest zastępstwo do walki Conora McGregora! Zawodnik sam to ogłosił
fot. Polsat Sport
Conor McGregor wraca do klatki po pięciu latach

Conor McGregor to niewątpliwie największa gwiazda mieszanych sztuk walki. Po raz ostatni był widziany w klatce w lipcu 2021 roku, kiedy przegrał z Dustinem Poirierem. 37-latek miał wrócić do rywalizacji dwa lata temu, ale kontuzja wyeliminowała go z pojedynku z Michaelem Chandlerem. Ostatecznie wejdzie do klatki po 1827 dniach przerwy. 

 

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Jego rywalem będzie Max Holloway. Będzie to wielki rewanż za konfrontację z 2013 roku, kiedy Irlandczyk wypunktował rywala. Jak się okazuje, UFC bardzo poważnie traktuje ten pojedynek, dlatego zadbało nawet o godne zastępstwo.

 

- Jestem gotowy, by wskoczyć do walki Conora McGregora z Maxem Hollowayem - powiedział Mauricio Ruffy, czyli numer 10 rankingu kategorii lekkiej. - Niedługo wylatuję do Las Vegas. Dbałem o siebie, ci goście zmotywowali mnie do treningu nawet podczas wakacji - przyznał.

 

Brazylijczyk zwrócił uwagę, że pojedynek odbędzie się w kategorii półśredniej. Nie będzie zatem problemu, by wypełnić limit.

 

- Muszę zrzucić siedem kilogramów - powiedział. - Lecimy do Las Vegas w poniedziałek i zobaczymy, co się wydarzy - dodał.

 

Na koniec 30-latek wyznał, że wolałby zawalczyć z Irlandczykiem.

 

- Uważam, że starcie z Conorem byłoby czymś kapitalnym. Myślę, że byłoby dla mnie łatwiejsze ze względu na jego przerwę, choć zawsze istnieje niebezpieczeństwo - tłumaczył.

 

Docenił również Hollowaya. - Jest gościem, który zawsze idzie do przodu. To tak samo jak ja. Mimo to wierzę w moją siłę ciosu. Nigdy nie marnuję okazji - podsumował.

HP, Polsat Sport
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CONOR MCGREGORMAX HOLLOWAYMMASPORTY WALKIUFC
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