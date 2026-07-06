Juergen Klopp uderzył we władze FIFA! "To nasza gra, a nie ich!"

Balogun otrzymał czerwoną kartkę w trakcie starcia z Bośnią i Hercegowiną. Zgodnie z regulaminem turnieju takie zachowanie oznacza przymusową pauzę w co najmniej jednym spotkaniu. Zawodnik z USA miał zatem opuścić mecz kolejnej fazy z Belgią.

Sytuacja uległa jednak diametralnej zmianie. Władze FIFA cofnęły karę na kilkanaście godzin przed meczem 1/8 finału. Media informują, że Donald Trump porozmawiał o tym z Giannim Infantino. Prezydent oficjalnie podziękował także szefom federacji w mediach społecznościowych za werdykt korzystny dla reprezentacji gospodarzy.

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"Dziękuję FIFA za to, że postąpiła słusznie i naprawiła wielką niesprawiedliwość" - napisał prezydent Stanów Zjednoczonych.

Belgowie natychmiast zgłosili formalny sprzeciw w tej sprawie.

Klopp surowo skrytykował całe zamieszanie na antenie niemieckiej MagentaTV.

- To nasza gra, a nie ich gra! Te dwie osoby, które nie mają zielonego pojęcia o piłce nożnej, nie powinny mieć z tym nic wspólnego - orzekł trener.

Niemiec dodał także krótki komentarz w sprawie ewentualnej reakcji organów dyscyplinarnych.

- Czy Infantino również jej nie przewodniczy?

Aktualnie 59-latek nie prowadzi żadnego klubu, ale po dymisji Juliana Nagelsmanna i porażce reprezentacji Niemiec z Paragwajem w 1/16 finału mistrzostw świata, media z całego świata łączą go z posadą selekcjonera tej kadry.