Kolejny rozdział skandalu na mistrzostwach świata! UEFA zareagowała

Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) cofnęła zawieszenie za czerwoną kartkę amerykańskiego napastnika. 25-latek otrzymał karę w meczu 1/16 finału z Bośnią i Hercegowiną po tym, jak kopnął w kostkę swojego przeciwnika, Tarika Muharemovicia.

Według licznych doniesień medialnych, prezydent USA Donald Trump zadzwonił do szefa FIFA Gianniego Infantino i naciskał na niego w sprawie dopuszczenia Baloguna do meczu z Belgią. Domniemana ingerencja prezydenta Trumpa spotyka się z ostrą krytyką.

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W poniedziałek UEFA na swojej oficjalnej stronie internetowej opublikowała komunikat w tej sprawie.

"Wczorajsza decyzja o zawieszeniu na roczny okres próbny automatycznego zawieszenia na jeden mecz po otrzymaniu czerwonej kartki przez zawodnika Folarina Baloguna przekroczyła czerwoną linię.

Piłka nożna, jak każdy inny sport, opiera się na przepisach, które stanowią podstawę uczciwej, rzetelnej i przejrzystej rywalizacji. Czasami przepisy są otwarte na interpretację. W tym przypadku nie. Minimalne automatyczne zawieszenie na jeden mecz po otrzymaniu czerwonej kartki nie jest opcją uznaniową i nie wymaga decyzji właściwego organu. Jest to zasada zapisana w regulaminie, od której nie można odstąpić, a tym bardziej w trakcie turnieju, w którym kilku innych zawodników znalazło się w podobnej sytuacji i regularnie odbywało karę zawieszenia.

Gdy pewnik przepisów nie jest już gwarantowany przez ich strażników, zagrożona jest integralność gry, a wiarygodność zawodów zostaje podważona. Co więcej, taka decyzja tworzy precedens w trwającym turnieju, gdzie podobne sytuacje będą teraz wymagały równego traktowania, ze szkodą dla rozgrywek.

Piłka nożna to najpopularniejszy sport na świecie, ponieważ jest piękną grą i cieszy się zaufaniem, ponieważ wszędzie gra się w nią według tych samych zasad. Turniej nigdy nie jest czystym, niezależnym wydarzeniem, a jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata, może on mieć pozytywny lub negatywny wpływ na całą dyscyplinę.

Wyrażamy niedowierzanie wobec tak bezprecedensowej, niezrozumiałej i nieuzasadnionej decyzji" - można przeczytać.

Mecz pomiędzy reprezentacjami Stanów Zjednoczonych i Belgii odbędzie się o 2:00 w nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego.

AA, Polsat Sport