Koniec mundialu dla Ronaldo. Przed nim tylko Messi

Częściej od niego - 30-krotnie - grał tylko Argentyńczyk Lionel Messi, który w trwającej edycji może jeszcze poprawić dorobek.

Portugalia przegrała z Hiszpanią 0:1 i odpadła z MŚ 2026.

Piłkarze z największą liczbą występów w meczach MŚ:

30 meczów - Lionel Messi (Argentyna, 2006-2026)

27 - Cristiano Ronaldo (Portugalia, 2006-2026)

25 - Lothar Matthaeus (Niemcy, 1982-1998)

24 - Miroslav Klose (Niemcy, 2002-2014)

23 - Paolo Maldini (Włochy, 1990-2002)

Manuel Neuer (Niemcy, 2010-2026)

Luka Modrić (Chorwacja, 2006-2026)

21 - Uwe Seeler (Niemcy, 1958-1970)

Władysław Żmuda (Polska, 1974-1986)

Diego Maradona (Argentyna, 1982-1994)

Ivan Perisić (Chorwacja, 2014-2026)

20 - Grzegorz Lato (Polska, 1974-1982)

Cafu (Brazylia, 1994-2006)

Philipp Lahm (Niemcy, 2006-2014)

Bastian Schweinsteiger (Niemcy, 2002-2014)

Javier Mascherano (Argentyna, 2006-2018)

Hugo Lloris (Francja, 2010-2022)

PAP