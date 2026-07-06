Gdzie obejrzeć mecz Polska - Turcja?

Czas na ostatni turniej fazy interkontynentalnej Ligi Narodów siatkarek. Biało-Czerwone, które tym razem będą rywalizowały w Osace, czekają w nim nie lada wyzwania - starcia z Turczynkami, Amerykankami, Brazylijkami oraz Japonkami.

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Na start drużyna prowadzona przez Stefano Lavariniego stanie w szranki z Turcją. W czerwcu podczas meczu towarzyskiego po pięciosetowej walce lepsze okazały się rywalki. W poprzednich edycjach Ligi Narodów starcia obu reprezentacji również bywały bardzo wyrównane.

Polska z dorobkiem 17 punktów to obecnie czwarta drużyna w tabeli VNL. Posiadające o dwa "oczka" mniej Turczynki plasują się na szóstej lokacie.

Mecze trzeciego tygodnia Ligi Narodów w siatkówce kobiet zostaną rozegrane w dniach 8-12 lipca w trzech miastach. Będzie to ostatni akord fazy interkontynentalnej rozgrywek, po którym poznamy wszystkie zespoły, które wystąpią w turnieju finałowym.

Polska - Turcja. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Polska - Turcja w środę 8 lipca Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 4:45.

KP, Polsat Sport