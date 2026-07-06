Marek Magiera: Inwestycja w przyszłość

Popularne "Kinderki" cieszą się wielką renomą w środowisku, ale nie może być inaczej, skoro to największa tego typu impreza w Europie, a po drugie – dla wielu młodych siatkarek i siatkarzy – być może pierwszy przystanek na drodze do pięknych sportowych karier.

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W takich sytuacjach najlepsze są przykłady, które widać. Obecność młodych reprezentantek i reprezentantów Polski, niewiele zresztą starszych od uczestników zmagań w Gliwicach, dokładnie to pokazują. W tym roku dzieciaki odwiedziły między innymi Klaudia Łyduch, Natalia Kecher, Oliwia Sieradzka, czy Martyna Czyrniańska (niedawno sama wygrywała tutaj rywalizację w dwójkach, czy trójkach) oraz Jakub Szymański, Sergiusz Serafin, Dawid Dulski, Mateusz Nowak, czy Bartosz Fijałek. Na chwilę pojawił się też Łukasz Kaczmarek, który z dumą opowiadał młodym siatkarzom o swoich sukcesach, kiedy był w ich wieku.



W ramach podsumowania imprezy kilka słów, liczb i ciekawostek od Katarzyny Porębskiej z PZPS, koordynatorki turnieju i media oficera rozgrywek minisiatkówki:



- 32. Wielki Finał KINDER Joy of moving po dwóch latach przerwy powrócił do Gliwic. Mecze rozgrywane były w głównej hali i małej hali Areny Gliwice oraz Hali Politechniki Gliwickiej.



- W tegorocznej edycji Ogólnopolskich Mistrzostw w minisiatkówce wzięło udział blisko 52 tysięcy zawodniczek i zawodników z całej Polski.



- W Wielkim Finale wzięły udział 384 zespoły w kategorii "singli", "dwójek", "trójek", "czwórek" dziewcząt i chłopców.



- W trakcie trzech dni zmagań zostało rozegranych ponad 1500 meczów.



- Po raz 28. Wielki Finał był rozgrywany na Śląsku – 22 razy grano w Zabrzu, 3 razy w Gliwicach, 2 razy w Katowicach i 1 raz w Częstochowie.



- Od tego roku mamy nowe hasło naszego projektu – mówi Katarzyna Porębska. – Zacznij od minisiatkówki! To projekt, który pokazuje, że sport może być świetną zabawą i jednocześnie inwestycją we wszechstronny rozwój dzieci. Dzięki takim inicjatywom już od najmłodszych lat dzieci uczą się, że ruch to radość, a aktywność fizyczna jest naturalną i integralną częścią każdego dnia. Co więcej, w projekcie podkreślamy przygodę, jaką cała rodzina może przeżyć razem.



- W poprzednich edycjach w rozgrywkach Kinder Joy of moving o medale grały reprezentantki i reprezentanci Polski seniorek i seniorów, a także kadr młodzieżowych – opowiada Porębska. – Lista jest bardzo długa, a są na niej między innymi Bartosz Bednorz, Jakub Kochanowski, Łukasz Kaczmarek, Kamil Szymura, Dawid Dulski, Tomasz Fornal, Marcin Komenda, Łukasz Kozub, Marcin Janusz, Maksymilian Granieczny, Alicja Grabka, Magdalena Stysiak, Zuzanna Górecka, Julia Nowicka, Joanna Wołosz, Tytus Nowik, Kuba Hawryluk, Bartosz Bućko, Zbigniew Bartman, Damian Domagała.



Wspomniana lista z roku na rok będzie się systematycznie powiększać. Po tegorocznej edycji też powinniśmy się doczekać przyszłych reprezentantów Polski. Część z nich już teraz rozpocznie swoją przygodę w reprezentacyjnym wydaniu, na razie w kategorii U14. Team menadżer kadry U14 Marek Kwieciński w towarzystwie trenerów koordynatorów zaprosił na pierwsze zgrupowanie kadry pięć wyróżniających się zawodniczek z tegorocznych mistrzostw, które dołączą do wcześniej już wyselekcjonowanych zawodniczek.