ME U18 siatkarek: Polska - Czechy. Relacja live i wynik na żywo
Polska zagra z Czechami w meczu mistrzostw Europy siatkarek U18. Kiedy grają Polki? O której godzinie zostanie rozegrane to spotkanie? Kto wygra? Relacja na żywo i wynik meczu Polska - Czechy na Polsatsport.pl.
Polki zajmują czwartą lokatę w tabeli mistrzostw Europy do lat 18 z dorobkiem sześciu punktów. Polki rozpoczęły turniej od zwycięstwa 3:1 z Łotyszkami, a następnie ten wynik powtórzyły w starciu z Hiszpankami. Przeciwko Turczynkom i Włoszkom tak kolorowo już nie było - biało-czerwone zostały pokonane dwukrotnie 0:3.
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Czeszki plasują się na szóstej pozycji z zaledwie trzema punktami, zdobytymi dzięki pokonaniu 3:0 Islandii. Młodzieżowe reprezentantki Czech przegrały 0:3 z Turcją oraz Włochami, a także 1:3 z Belgią.
W pięciu ostatnich starciach biało-czerwonych z Czeszkami, czterokrotnie triumfowały Polki. Ostatni bezpośredni mecz odbył się w 2017 roku - wówczas Polska nie pozostawiła złudzeń rywalkom, pokonując je 3:0.
Relacja na żywo i wynik meczu Polska - Czechy w poniedziałek 6 lipca o godzinie 14.00 na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl