Największa afera mundialu? Media zszokowane

Decyzja FIFA wywołała falę krytyki nie tylko w pokrzywdzonej nią Belgii, ale praktycznie na całym świecie, a kontrowersje podgrzewają informacje amerykańskich mediów, że w sprawie Baloguna interweniował prezydent Donald Trump, który miał zadzwonić do szefa FIFA Gianniego Infantino.

Brytyjska gazeta "Daily Mail" napisała o "bezwstydnym Donaldzie Trumpie i jego uległej marionetce Giannim Infantino", którzy na spółkę wciągnęli mistrzostwa świata w "szambo".

"Teraz wiemy na pewno, że istnieją inne zasady dla USA, a inne dla wszystkich pozostałych" - spuentowano.

ZOBACZ TAKŻE: "Quo vadis, FIFA?". Sepp Blatter atakuje Donalda Trumpa i Gianniego Infantino!

Bulwarówka "The Sun" w szyderczym tonie oceniła, że sprawa Baloguna pokazuje, "jak bardzo FIFA dba o uczciwość piłki nożnej".

"Ulegając oczywistemu żądaniu Białego Domu, by wyrzucić przez okno własne zasady i pozwolić amerykańskiemu napastnikowi zagrać w meczu z Belgią, FIFA na zawsze zniszczyła ideę, że futbol jest na pierwszym miejscu" - wskazała gazeta.

Z kolei "The Telegraph" zaznaczył, że "żadne upokorzenie nie jest zbyt kompromitujące dla Infantino, jeśli chodzi o schlebianie przywódcy wolnego świata". Dziennik ocenił, że "tak oto jesteśmy świadkami jednego z najbardziej haniebnych momentów w historii mundialu".

"The Times" natomiast zadał retoryczne pytanie, "dlaczego ludzie mają tak niskie mniemanie o FIFA?". "Trwało to prawie miesiąc, ale w niedzielę FIFA w końcu zrujnowała własny turniej" - padła odpowiedź.

Holenderski "De Telegraaf" ocenił, że "afera z czerwoną kartką to ogromny skandal, a Trump załatwił sprawę z Infantino".

Austriacki portal oe24.at też nazywa sprawę "skandalem" i łączy ją bezpośrednio z prezydentem USA. Według witryny po decyzji FIFA "mistrzostwom grozi kompletna katastrofa".

Ukazująca się w Szwajcarii gazeta "Blick" nadmieniła, że decyzja FIFA jest w jednakowym stopniu historyczna, co skandaliczna, gdyż nigdy wcześniej w tak bezprecedensowy sposób nie ingerowano w rozgrywki.

"Czerwona kartka to jedna z najsurowszych sankcji w piłce nożnej. Właśnie dlatego jest zrozumiała dla zawodników, trenerów i kibiców. Kto przekroczy granicę, ponosi konsekwencje. Jeśli ta zasada zostaje osłabiona w trakcie najważniejszego turnieju, to FIFA nie tylko podważa własne zasady, ale otwiera puszkę Pandory" - skomentowano.

Inny szwajcarski tytuł "Tages-Anzeiger" napisał, że "piłkarskie serce mówi: «To skandal!»".

Włoski dziennik "Corriere dello Sport" nazywa decyzję światowej federacji "prawną farsą, choć opartą na przepisach", nawiązując do art. 27 kodeksu dyscyplinarnego FIFA, który pozwala zawiesić sankcję w całości lub części i nałożyć na ukaranego okres próbny, wynoszący od roku do czterech lat.

"Jednak FIFA prawdopodobnie opierała się na zupełnie innych przesłankach i podstawach, a jej decyzja stanowi niebezpieczny precedens, ponieważ unieważnia ugruntowane zasady i praktyki dotyczące kar dyscyplinarnych i podporządkowuje je wymogom chwili" - analizowała gazeta.

Według "La Gazzetta dello Sport" ta "zaskakująca decyzja grozi wywołaniem chaosu i kontrowersji na mundialu".

Z kolei hiszpański dziennik sportowy "AS" uznał, że interwencja piłkarskiej centrali to "największy skandal w historii mistrzostw świata".

Szwedzka gazeta "Aftonbladet" podsumowała, że ta sytuacja pokazuje, "jak działają obecne mistrzostwa świata", zatem w skrócie: "uczestniczy w nich 48 krajów, cały świat ogląda transmisje, Donald Trump wydaje instrukcje, a FIFA je wykonuje".

Balogun z trzema golami jest najlepszym strzelcem reprezentacji USA w tegorocznych MŚ. Zdobył dwie bramki w meczu grupowym z Paragwajem (4:1) i jedną z Bośnią i Hercegowiną (2:0) w 1/16 finału. W tym ostatnim spotkaniu otrzymał czerwoną kartkę, gdyż - w ferworze walki i przypadkowo - nadepnął na kostkę obrońcy rywali Tarika Muharemovicia. Automatycznie powinien pauzować w jednym meczu, lecz FIFA zawiesiła wykonanie kary na rok. Jego przywrócenie zwiększa szanse Amerykanów, którzy po 24 latach mogą awansować do ćwierćfinału mistrzostw świata.

Po odpadnięciu Kanady i Meksyku w 1/8 finału, ekipa USA jest ostatnią spośród współgospodarzy mundialu, która pozostaje w grze. Mecz Amerykanów z Belgami odbędzie się w Seattle o 2. w nocy czasu polskiego z poniedziałku na wtorek.

PAP