Natychmiastowa decyzja. Neymar ogłosił koniec kariery

- Próbowałem, próbowałem. Teraz to już koniec. Tu zaczynałem, tu skończyłem – powiedział Neymar, mając na myśli MetLife Stadium w East Rutherford. Na tym obiekcie zadebiutował w reprezentacji Brazylii w meczu towarzyskim ze Stanami Zjednoczonymi w 2010 roku.

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Wyraźnie wzruszony piłkarz opuścił boisko ze łzami w oczach, choć w doliczonym czasie zdobył bramkę z rzutu karnego. W wieku 34 lat został zaledwie drugim Brazylijczykiem, który zagrał na czterech mundialach bez zdobycia tytułu. Pierwszym był Thiago Silva. Mimo to napastnik kończy karierę w gronie największych nazwisk w historii brazylijskiej reprezentacji. Po meczu powiedział telewizji GE, że jego próba zdobycia tytułu mistrza świata jest zakończona.

Najlepszy brazylijski piłkarz dekady był w ostatnich latach nękany kontuzjami. Z powodu dokuczliwego urazu prawej łydki Neymar wystąpił tylko w dwóch z pięciu meczów Brazylii w tym turnieju. Wcześniej zagrał 15 minut w meczu grupowym ze Szkocją.

Jeśli jego przejście na sportową emeryturę zostanie potwierdzone, Neymar grę w reprezentację zakończy ze 130 występami, 80 golami i 58 asystami. Z seniorską reprezentacją zdobył Puchar Konfederacji w 2013 roku. Poprowadził również Brazylię do pierwszego w historii złotego medalu olimpijskiego na igrzyskach w Rio de Janeiro w 2016 roku,

Reprezentacja Brazylii nie zdobyła tytułu od 2002 roku. Odpadała przed finałem w sześciu ostatnich edycjach mundialu, w tym w półfinale 2014 po historycznej przegranej 1:7 z Niemcami. W tym okresie czterech porażek doznała w ćwierćfinałowych starciach z europejskimi drużynami.

PAP