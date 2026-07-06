Neymar nie powinien jechać na mundial? Stanowcze zdanie

Neymar, który strzelił honorowego gola w przegranym spotkaniu z Norwegią, został siódmym w historii piłkarzem z bramkami zdobytymi w co najmniej czterech mistrzostwach świata. Łącznie uzbierał dziewięć trafień.

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- Próbowałem, próbowałem. Teraz to już koniec. Tu zaczynałem, tu skończyłem - powiedział napastnik, mając na myśli MetLife Stadium w East Rutherford. Na tym obiekcie zadebiutował w reprezentacji Brazylii w meczu towarzyskim ze Stanami Zjednoczonymi w 2010 roku.

Ekspert Polsatu Sport Bartłomiej Rabij uważa jednak, że Neymar nie powinien nawet pojechać na mistrzostwa świata.

- Oczywiście, że nie - przekazał w programie "Polsat Mundial Cast". - 34-letni zawodnik, który od poprzedniego mundialu praktycznie w ogóle nie grał. Po co go brać, skoro nie jest w formie? - zapytał retorycznie.

Na tym jednak nie poprzestał. Twierdzi, że już niedługo zostanie ujawniony powód, dla którego były piłkarz Barcelony oraz PSG znalazł się w kadrze na mundial.

- Prawdopodobnie wreszcie ujawni się prawda, czy to były naciski FIFA. Skoro zagrał łącznie 40 minut, to po co go było brać, zważywszy na fakt, że nie mieli bocznego obrońcy. Był tylko Danilo, nikt więcej. Boków obrony straszliwie Brazylii brakowało, więc Ancelotti nie mógł nawet przeprowadzić poważniejszej zmiany taktycznej - podsumował.

HP, Polsat Sport