Neymar siódmy w historii! Licznik zatrzymał się na czterech mundialach

Neymar wcześniej wpisał się na listę strzelców w mundialach 2014 w ojczyźnie, cztery lata później w Rosji i w 2022 roku w Katarze. Łącznie uzbierał dziewięć trafień.

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Gole w czterech MŚ odnotowali również legendarny Brazylijczyk Pele, Niemcy Uwe Seeler i Miroslav Klose oraz Chorwat Ivan Perisić.

Portugalczyk Cristiano Ronaldo jest jedynym w historii piłkarzem, który zdobył przynajmniej jednego gola w sześciu edycjach mistrzostw świata. W pięciu mundialach golkiperów rywali pokonał Argentyńczyk Lionel Messi. Obaj wciąż uczestniczą w turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku.

W trzech mundialach gole zdobywało wielu zawodników, w tym Grzegorz Lato i Andrzej Szarmach.

Piłkarze z przynajmniej jednym golem w:

- sześciu mundialach:

Cristiano Ronaldo (Portugalia) 2006 - 1, 2010 - 1, 2014 - 1, 2018 - 4, 2022 - 1,

2026 - 3 (11)

- pięciu mundialach:

Lionel Messi (Argentyna) 2006 - 1, 2014 - 4, 2018 - 1, 2022 - 7, 2026 - 7 (20)

- czterech mundialach:

Pele (Brazylia) 1958 - 6, 1962 - 1, 1966 - 1, 1970 - 4 (12)

Uwe Seeler (Niemcy) 1958 - 2, 1962 - 2, 1966 - 2, 1970 - 3 (9)

Miroslav Klose (Niemcy) 2002 - 5, 2006 - 5, 2010 - 4, 2014 - 2 (16)

Ivan Perisic (Chorwacja) 2014 - 2, 2018 - 3, 2022 - 1, 2026 - 1 (7)

Neymar (Brazylia) 2014 - 4, 2018 - 2, 2022 - 2, 2026 - 1 (9)

MS, PAP