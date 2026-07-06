Neymar siódmy w historii! Licznik zatrzymał się na czterech mundialach

Piłka nożna

Brazylijczyk Neymar, który zdobył honorowego gola w przegranym 1:2 spotkaniu z Norwegią w 1/8 finału, został siódmym w historii piłkarzem z bramkami uzyskanymi w co najmniej czterech mistrzostwach świata.

Neymar Jr. stoi na boisku z piłką u stóp, ubrany w koszulkę reprezentacji Brazylii z numerem 10.
fot. PAP/EPA
Neymar Jr. zdobył dziewięć bramek na czterech mundialach.

Neymar wcześniej wpisał się na listę strzelców w mundialach 2014 w ojczyźnie, cztery lata później w Rosji i w 2022 roku w Katarze. Łącznie uzbierał dziewięć trafień.

 

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Gole w czterech MŚ odnotowali również legendarny Brazylijczyk Pele, Niemcy Uwe Seeler i Miroslav Klose oraz Chorwat Ivan Perisić.

 

Portugalczyk Cristiano Ronaldo jest jedynym w historii piłkarzem, który zdobył przynajmniej jednego gola w sześciu edycjach mistrzostw świata. W pięciu mundialach golkiperów rywali pokonał Argentyńczyk Lionel Messi. Obaj wciąż uczestniczą w turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku.

 

W trzech mundialach gole zdobywało wielu zawodników, w tym Grzegorz Lato i Andrzej Szarmach.

 

Piłkarze z przynajmniej jednym golem w:

 

- sześciu mundialach:
Cristiano Ronaldo (Portugalia) 2006 - 1, 2010 - 1, 2014 - 1, 2018 - 4, 2022 - 1,
2026 - 3 (11)

- pięciu mundialach:
Lionel Messi (Argentyna) 2006 - 1, 2014 - 4, 2018 - 1, 2022 - 7, 2026 - 7 (20)

 

- czterech mundialach:
Pele (Brazylia) 1958 - 6, 1962 - 1, 1966 - 1, 1970 - 4 (12)
Uwe Seeler (Niemcy) 1958 - 2, 1962 - 2, 1966 - 2, 1970 - 3 (9)
Miroslav Klose (Niemcy) 2002 - 5, 2006 - 5, 2010 - 4, 2014 - 2 (16)
Ivan Perisic (Chorwacja) 2014 - 2, 2018 - 3, 2022 - 1, 2026 - 1 (7)
Neymar (Brazylia) 2014 - 4, 2018 - 2, 2022 - 2, 2026 - 1 (9)

MS, PAP
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MŚ 2026NEYMARPIŁKA NOŻNA
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